Türkiye ve Afrika Birliği yükseköğretimde işbirliği mutabakat zaptına imza attı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'na, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Afrika Birliği Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Prof. Mohammed Belhocine imza attı.

YÖK Başkanı Özvar, mutabakat zaptının içeriğine ilişkin, "Türkiye'nin sunduğu 'YÖK Bursları' aracılığıyla Pan-Afrikan Üniversitesinin akademik personeline destek olunacak. Mutabakat zaptı, Türkiye ile Afrika Birliği arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında daha yakın işbirliği ve bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla işbirliğinin çerçevesini ortaya koymaktadır ve Türkiye ile Afrika Birliği yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel değişimin düzenlenmesini kolaylaştıracaktır.

Öğrencilerin, akademik personelin, araştırmacıların yükseköğretim kurumlarında belirli programlar kapsamında eğitim ve staj hareketliliğine ve kısa süreli araştırma programlarına katılımları sağlanacaktır. Taraflar, yükseköğretim kurumları arasında kendi mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programları oluşturacak, uygulayacak ve geliştirecektir. Bu mutabakat zaptının hedeflerine ulaşmak için 'Yükseköğretim Çalışma Grubu' oluşturacağız" dedi.

Düzenli istişareler ve inceleme toplantıları yapılacak

Afrika Birliği Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Prof. Mohammed Belhocine mutabakat zaptının Afrika'nın kalkınması için önemine vurgu yaparak, "İşbirliğinin, Afrika'nın 2063 gündemi tanımının başarılı bir şekilde uygulanması için güvenebileceği en önemli varlıklardan biri olan Afrika öğrencilerine katma değer sağlayacağına gerçekten inanıyoruz" diye konuştu.

Mutabakat zaptının içeriğinin etkili ve verimli yürütülmesini ve iletilmesini sağlamak için düzenli istişareler ve inceleme toplantıları düzenleneceğini bildiren Belhocine, teşekkürlerini sundu.