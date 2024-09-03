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Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi 15 Eylül'e uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 15 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi. Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden sınava başvurabilecek.

AA
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Ekim'de uygulanacak 2024-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden sınava başvurabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.