Türkiye’de doktora mezunu sayısı 2023’te yüzde 20 arttı

Türkiye'de 2023 yılında üniversitelerin doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 13 bin 561’e çıkarak yeni bir rekora imza attı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu, doktora eğitimine yönelik artan ilgiyi ve başarıyı gözler önüne serdi.

Raporda, 2022 yılında doktora mezunu sayısının 11 bin 290 olduğu belirtilirken, bu rakamın 2023'te yüzde 20 oranında artarak 13 bin 561’e ulaştığı ifade edildi. Türkiye genelinde 166 üniversiteden doktora mezunları verilmiş olup, en fazla mezun veren üniversiteler arasında Ankara Üniversitesi 846 kişiyle ilk sırada yer aldı.

En Fazla doktora mezunu veren üniversiteler

Ankara Üniversitesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi 642 mezunla ikinci, Gazi Üniversitesi 626 mezunla üçüncü sırada yer aldı. Marmara Üniversitesi 542 ve Hacettepe Üniversitesi 526 mezun ile ilk beşi tamamladı.

Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Dokuz Eylül Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de doktora mezunu veren ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Doktora eğitiminin önemi

YÖK raporu, doktora eğitiminin Türkiye'deki bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve akademik kadro yetiştirme süreçlerindeki önemine dikkat çekiyor. Doktora mezunu sayısındaki artış, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu başarı, üniversitelerin doktora programlarındaki eğitim kalitesini artırma çabalarının bir sonucu olarak görülüyor. Ayrıca, uluslararası iş birlikleri ve proje bazlı araştırmalara verilen desteklerin de doktora eğitimi alanında artan başarıya katkı sağladığı belirtiliyor.

Türkiye'de doktora mezun sayısının artmaya devam etmesi, akademik ve profesyonel alanlarda daha nitelikli bireylerin yetişmesine olanak tanıyor. Üniversiteler, bu alandaki yatırımlarını sürdürerek bilimsel üretime daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.