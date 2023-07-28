Türkiye’nin en genç üniversitesine 6 bölüm daha

Serhat İNCİ

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 2023-2024 akademik yılından yeni bölüm kurulması için sadece Mudanya Üniversitesine onay verdi.

Birinci yılına eğitime endüstri mühendisliği, psikoloji, hemşirelik, ilk ve acil yardım, tıbbi görüntüleme teknikleri, fizyoterapi ve anestezi programları ile başlayan Mudanya Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılında ise bünyesine bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, ingilizce endüstri mühendisliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon, çocuk gelişimi, ingilizce psikoloji bölümlerini de kattı.

Yeni açılan bölümler, Mudanya Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mudanya Üniversitesinin ilk yılında büyük ilgi gördüğünü ve tüm kontenjanlarının dolduğunu hatırlattı.

Hedef 1.000 üstü öğrenci

Türkiye’nin en genç üniversitesine ilginin kendilerini motive ettiğini belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Bingöl, “Mudanya Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılında bünyesine kattığı yeni bölümler ile gelişerek ve büyüyerek yoluna devam ediyor. YÖK bu yıl üniversitelere yeni bölüm açma onayı vermedi. Mudanya Üniversitesine verilen 6 yeni bölüm açma onayı bu nedenle çok kıymetli” dedi.

Yeni bölümlerle birlikte 2023-2024 akademik yılında bin öğrenci sayısına ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Bingöl, “Yabancı öğrencilerle birlikte bu sayı daha da artacak” diye konuştu.

Ayrıca üniversite-sanayi işbirliğine de değinen Bingöl, “Çok ciddi irtibatlarımız, ilişkilerimiz ve protokollerimiz var. Eğitimden sonra uygulamayı sanayi içinde götüreceğiz” şeklinde konuştu.

Erasmus kapısı açıldı

Üniversiteyi ve yeni açılacak bölümleri tanıtan Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun da, bilgi üreten ve bilgiyi transfer eden 4. nesil bir üniversite olacaklarını belirtti.

Birinci yıl çalışmalarını anlatan Rektör Tosun, “Amacımız dünya vatandaşı yetiştirmek. Bu nedenle öğrencilerimizin yurt dışı tecrübe edinmeleri de bizim için çok önemli. Bunu sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında bir üniversitenin Erasmus programına dahil olabilmesi için gerekli olan ECHE belgesi aldık. Bu sonuçla Mudanya Üniversitesi, ECHE belgesine sahip 195 kurum arasında yerini aldı” ifadelerini kullandı.