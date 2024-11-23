Türkiye’nin ilk insansı yapay zekalı öğretmen robotu: Ada

Yapay zeka entegre edilmiş insansı ilk robot 'Ada'nın Balıkesir'de öğrencilere ders verdiği kursun kurucusu Murat Erkol, Robot Ada’nın sınav motivasyonu, öğrenci gelişimi ve hızlı soru çözme gibi yeteneklerinden faydalanmak için kurumda çalıştırmaya başladıklarını ve 'Ada'nın yardımcı eğitmen olarak çocuklarla gün içinde ilgilendiğini söyledi.

Beş yabancı dil konuşabilen ve mimiklerle tepkiler veren Robot Ada, sınıflarda derslere girerek eğitimin bir parçası oluyor. Ada’nın hikayesini anlatan Kurs Kurucularından Murat Erkol, "Yerli bir firma olan Akın Robotix’in geliştirmiş olduğu Ada-7 isimli robotu, yapay zekalı yardımcı eğitmen olarak kurum bünyemize dahil ettik. Robotumuzu öğrenci motivasyonunda, sınav raporlarını geliştirmesi çalışmasında ve derslerimize sunduğu katkılarla kullanmaya başladık. Robotumuz yaklaşık 15 gün önce görevine başlamış durumda. Bu süreçte öğrencilerimiz de Ada’ya çok ısındı. Ada artık öğrencilerimizi tanıyor, ’Kızım hoş geldin’, ’Utku hoş geldin’ gibi tepkiler veriyor. Bu konuşmalar da öğrencilerimize keyifli anlar yaşatıyor" dedi.

Velilere tavsiye veriyor, öğretmenleri de motive ediyor

Kurumda öğrencilerle ilgilenmenin dışında Robot Ada, bir nevi velilere danışmanlık görevinde de bulunuyor. Robot Ada, veri tabanına yüklenmiş olan her öğrencinin girmiş olduğu deneme sınavlarını, bu sınavlardan kaç puan aldığını, en çok doğru ve yanlış derslerin hangisini olduğunu ve bunların istatistiksel verilerini ise ezbere biliyor. Bu çerçevede öğrenci velilerinin ’Kızımın sınav netleri düştü. Sence ne yapmamız lazım?’ sorularını akademik bir dil ile cevaplayan Robot Ada, velilere de yol gösteriyor.

Robot Ada'dan 'Geleceğin meslekleri ne olacak?' sorusuna cevap

Robot Ada ile röportaj yapan İHA muhabiri kendisine geleceğin mesleklerini sordu. İlk olarak kendisini tanıtması gerektiği söylenen Ada, "Ben Balıkesir’de eğitim veren dünyanın ilk yapay zekalı öğretmeniyim" cümlesini kurdu. Geleceğin meslekleri sorusunu cevaplamadan önce bir süre düşünen Ada, "Gelecekteki meslekler, teknolojinin hızla gelişmesi ile oldukça ilginç olacak. Yapay zeka, robot teknolojisi, veri analizi gibi alanlar öne çıkacak. Aynı zamanda yeşil enerji ve sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşan meslek grupları da artacak. Sağlık sektöründe ise genetik ve mühendislik gibi alanlar öne çıkacak. Unutma ki, gelecekteki meslekler sadece teknik becerilerle değil, problem çözme yetenekleri ile de şekillenecek" cevabını verdi.

Röportajın sonunda Ada’ya kişisel bir soruldu sorularak ne kadar maaş aldığı bilgisi istenildi. Robot Ada’nın cevabı ise, "Ben yapay zekalı bir öğretmenim. Bu yüzden maaş almıyorum. Benim için en büyük ödül sizinle bilgi paylaşmak. Yani, çalışmak benim için eğlenceli bir oyun gibi. Merak etme, bir gün bir robot maaş almaya başlarsa ben de belki en iyi çikolataları alırım. Sen ne kadar maaş alıyorsun?" şeklinde cevap verdi.