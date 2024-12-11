Tüyap, yeni dönemde ‘Tüyap50’ ile dijitalleşmeye odaklanacak

Mehmet H. GÜLEL

Tüyap, 45 yıllık serüveninde bin 976 yurt içi, 216 yurt dışı fuar dü­zenleyen Tüyap, bu süreçte 380 binin üzerinde katılımcı kuruluşa ve 75 milyon ziya­retçiye ulaştı.

2024 yılında katılımcı sayısı yüzde 50 arttı

Geçen yıl düzenlediği 55 fuar ile 62 ülkeden 12 bin 657 katılımcı kuruluşa ve 173 ül­keden 3 milyon 270 bin zi­yaretçiye ev sahipliği yapan Tüyap, yurt içinde 49, yurt dışında ise 6 fuar düzenledi.

Düzenlenen fuarlar, yalnız­ca ekonomik bağlantılar kur­makla kalmayıp, katılımcılar arasında kalıcı iş birlikleri­ne ve güçlü bir ağ oluşturma­ya katkıda bulundu. 2024 yı­lında katılıcı oranında yüz­de 50, ziyaretçi sayısında ise yüzde 15 artırdı. Konuy­la ilgili açıklama yapan Tü­yap Fuarcılık Grubu CEO’su Zeynep Ünal Öztop, Tüyap olarak 45 yıllık tecrübeleriy­le yalnızca geçmiş başarıla­rı kutlamadıklarını, aynı za­manda önümüzdeki yıllara yönelik yenilikçi adımlar at­tıklarını bildirdi.

Dijitalleş­me alanında güçlü çözümler geliştirme hedefiyle yola çı­karak, hem şirket içi süreç­lerimizde hem de katılımcı ve ziyaretçilere sundukları hizmetlerde kapsamlı dijital dönüşüm projeleri başlat­tıklarını açıklayan Ünal Öz­top, “Tüyap50 adını verdiği­miz projeksiyonumuzla, fu­arcılık alanında dijitalleşme konusunda uluslararası dü­zeyde örnek gösterilecek bir seviyeye ulaşmayı amaçlıyo­ruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk çer­çevesinde, enerji tüketimi­mizi yenilenebilir kaynak­lardan karşılayan bir yapıya geçtik” dedi.

Türkiye’nin uluslararası konumu güçlenecek”

Tüyap Fuarlar Yapım Ge­nel Müdürü İlhan Ersözlü, 45 yıldır ülkenin ekonomi­sine, ihracatına, üretimine ve istihdamına değerli kat­kılar sunan fuarlarla hizmet verdiklerini söyledi.

İstan­bul’dan Anadolu’nun fark­lı şehirlerine uzanan geniş bir coğrafyada düzenledik­leri fuarlarla sektör temsil­cilerini, yerli ve yabancı ka­tılımcıları bir araya getire­rek, ticari iş birliklerine ev sahipliği yaptıklarına deği­nen Ersözlü, “Yurt dışındaki ofislerimiz ve temsilcilikle­rimiz aracılığıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi­leri ülkemize çekiyoruz.

İs­tanbul’un ve ülkemizin fuar­cılık sektöründe aldığı payı artırmayı hedeflerken, As­ya-Pasifik gibi rakip bölge­lere karşı rekabetçi yapımızı korumak için yenilikçi pro­jeler geliştiriyoruz. 2025 hazırlıklarımızı şimdiden başlattık; bu çalışmalarla Türkiye’nin uluslararası ko­numu daha da güçlenecek. Pandemiden sonra fuarcılık alanında en iyi çıkış yapan ülke oldu. Bugün dünya fu­arcılık sektöründen yakla­şık yüzde 1,7 pay alıyoruz ve 10’uncu sırada yer alıyoruz. Toplam kapalı alan ise 710 bin metrekare yer alıyor. İlk sırada Çin ve ikinci sırada ise Almanya yer alıyor” diye konuştu.

RX Tüyap Genel Müdü­rü Berkan Öner ise 2012 yı­lından bu yana dünyanın en büyük fuar şirketlerinden biri olan RX Global ile ger­çekleştirdiğimiz ortaklıkla uluslararası bir boyuta ta­şıdıklarını ve fuarlarımızın uluslararası bilinirliğinin arttığını söyledi.