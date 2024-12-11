Tüyap, yeni dönemde ‘Tüyap50’ ile dijitalleşmeye odaklanacak
Bu yıl 45’inci yılını kutlayan ve “Mirasımız Gelecek” vizyonuyla geleceğe taşıyan Tüyap, ‘Tüyap50’ adını verdiği projeksiyon doğrultusunda fuarcılık alanında hem şirket içi süreçlerini hem de katılımcı ve ziyaretçilere sunduğu hizmetlerde dijital dönüşüm projeleri başlattı.
Mehmet H. GÜLEL
Tüyap, 45 yıllık serüveninde bin 976 yurt içi, 216 yurt dışı fuar düzenleyen Tüyap, bu süreçte 380 binin üzerinde katılımcı kuruluşa ve 75 milyon ziyaretçiye ulaştı.
2024 yılında katılımcı sayısı yüzde 50 arttı
Geçen yıl düzenlediği 55 fuar ile 62 ülkeden 12 bin 657 katılımcı kuruluşa ve 173 ülkeden 3 milyon 270 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Tüyap, yurt içinde 49, yurt dışında ise 6 fuar düzenledi.
Düzenlenen fuarlar, yalnızca ekonomik bağlantılar kurmakla kalmayıp, katılımcılar arasında kalıcı iş birliklerine ve güçlü bir ağ oluşturmaya katkıda bulundu. 2024 yılında katılıcı oranında yüzde 50, ziyaretçi sayısında ise yüzde 15 artırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüyap Fuarcılık Grubu CEO’su Zeynep Ünal Öztop, Tüyap olarak 45 yıllık tecrübeleriyle yalnızca geçmiş başarıları kutlamadıklarını, aynı zamanda önümüzdeki yıllara yönelik yenilikçi adımlar attıklarını bildirdi.
Dijitalleşme alanında güçlü çözümler geliştirme hedefiyle yola çıkarak, hem şirket içi süreçlerimizde hem de katılımcı ve ziyaretçilere sundukları hizmetlerde kapsamlı dijital dönüşüm projeleri başlattıklarını açıklayan Ünal Öztop, “Tüyap50 adını verdiğimiz projeksiyonumuzla, fuarcılık alanında dijitalleşme konusunda uluslararası düzeyde örnek gösterilecek bir seviyeye ulaşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk çerçevesinde, enerji tüketimimizi yenilenebilir kaynaklardan karşılayan bir yapıya geçtik” dedi.
Türkiye’nin uluslararası konumu güçlenecek”
Tüyap Fuarlar Yapım Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 45 yıldır ülkenin ekonomisine, ihracatına, üretimine ve istihdamına değerli katkılar sunan fuarlarla hizmet verdiklerini söyledi.
İstanbul’dan Anadolu’nun farklı şehirlerine uzanan geniş bir coğrafyada düzenledikleri fuarlarla sektör temsilcilerini, yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getirerek, ticari iş birliklerine ev sahipliği yaptıklarına değinen Ersözlü, “Yurt dışındaki ofislerimiz ve temsilciliklerimiz aracılığıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ülkemize çekiyoruz.
İstanbul’un ve ülkemizin fuarcılık sektöründe aldığı payı artırmayı hedeflerken, Asya-Pasifik gibi rakip bölgelere karşı rekabetçi yapımızı korumak için yenilikçi projeler geliştiriyoruz. 2025 hazırlıklarımızı şimdiden başlattık; bu çalışmalarla Türkiye’nin uluslararası konumu daha da güçlenecek. Pandemiden sonra fuarcılık alanında en iyi çıkış yapan ülke oldu. Bugün dünya fuarcılık sektöründen yaklaşık yüzde 1,7 pay alıyoruz ve 10’uncu sırada yer alıyoruz. Toplam kapalı alan ise 710 bin metrekare yer alıyor. İlk sırada Çin ve ikinci sırada ise Almanya yer alıyor” diye konuştu.
RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner ise 2012 yılından bu yana dünyanın en büyük fuar şirketlerinden biri olan RX Global ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkla uluslararası bir boyuta taşıdıklarını ve fuarlarımızın uluslararası bilinirliğinin arttığını söyledi.