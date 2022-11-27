Ümmehan Elginkan Anaokulu açıldı

Eğitim çalışmalarına yaptığı katkılarla dikkatleri üzerine çeken Elginkan Vakfı, her geçen gün gelişen, büyüyen ve özellikle 0-6 yaş gurubu çocukların yoğun olduğu İstanbul’un Silivri ilçesinde 16 Haziran 2021 tarihinde temelini attığı Ümmehan Elginkan Anaokulu’nun resmi açılışını gerçekleştirdi. Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, Elginkan Vakfı Mütevelle Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Vecdi Gönül, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve protokol katılımı ile eğitime açılan Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulu’nda son teknoloji ile donatılan 8 derslikte 200 öğrenci eğitim görebilecek. İdari birim bölümünün yanı sıra bir de konferans salonun yer aldığı Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulu, devlet okulu olarak T.C. İstanbul Valiliği – T.C. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağışlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın anaokulu projesinde kullandığı Tip Projesi esas alınarak yaptırılan Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın şahsen talebi üzerine Silivri Belediyesi’ne ait olan arazide inşa edildi. Her geçen gün gelişen ve büyüyen Silivri, özellikle 0-6 yaş gurubu çocukların yoğun olduğu bir ilçe olarak ön plana çıkıyor.

“Okullarımızı yapmaya devam edeceğiz”

Açılış töreninde konuşan Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, ''Ben yaşıyorken Allah bunu bana nasip ettiği için çok mutluyum. Bu açılışların devamını getireceğiz. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’ya söz verdim; Bilecik’te okul yapacağız. Sonra da Erzincan’da okul açılışı yapacağız. Samsun’da da Mustafa Kemal Atatürk ismini vereceğimiz Anadolu Lisesi’nin açılışını yapacağız. Gelen talepler doğrultusunda okullarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz, bu ülke için varız. Burada kazanıyorsak burada harcamak zorundayız. Eğer bütün sanayiciler birer okul yaparsa bu ülkede okumayan insan kalmaz. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklar bu yaşta eğitim vereceğiz; Cumhuriyet ve Atatürk ile büyüyüp onun ile yaşlanacaklar. Onlar da yeni nesillere yeni şeyler öğreterek büyücekler'' diye konuştu.

Silivri’de Ahmet Elginkan adında bir de yeni kütüphane açacakları bilgisini paylaşan Gaye akçen, ''Ahmet Elginkan, Ümmehan annemizin muhterem eşidir. Çünkü rahmetli başkanım anne ve babaya çok önem verirdi'' dedi.

“Eğitim ve terbiye çocuklara bırakılacak en kıymetli miras”

Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Vecdi Gönül ise yaptığı konuşmada, “Hepimiz bu yuvalarda eğitim gördük. Değerli öğretmenlerimiz olmasaydı hiçbirimiz burada olamazdık. İnancımıza göre anne ve babalar, çocuklarına eğitim ve terbiyeden daha kıymetli bir miras bırakamazlar. Bu anlayış kurumlaştıkça ve müesseseleştikçe daha da değer kazanır. Anaokulumuzun eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Okulun açılış töreninde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise; ''Ümmehan annemize Cenabı Allah’tan rahmet dilerken, onun mirasını emanet bilip bu okulları Türk gençliğine ve Türk çocuklarına kazandıran Elginkan Vakfı’nın yönetim kuruluna ve Gaye ablamıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Cenabı Allah onlara daha fazla okul daha fazla eğitim kurumu yaptırmayı nasip etsin. Kendilerine tüm Silivrili hemşerilerim adına teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Elginkan Vakfı Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulu’nun yanı sıra daha önce İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ( İzmit), İTÜ Ekrem Elginkan Lisesi (İstanbul), Ümraniye Elginkan Vakfı Anasınıfları Binası (Ümraniye-İstanbul ), E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi (Malpete-İstanbul), E.C.A. Elginkan İlköğretim Okulu (Küçükyalı-İstanbul), Ümmehan Elginkan Kız Öğrenci Yurdu ve Yemekhane Binası ( Göztepe- İstanbul) ve Hüseyin Cahit Elginkan Spor Salonu’nu (İzmit) inşa etmişti.