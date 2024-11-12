Üniversite sporlarında madalya lideri belli oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2023-2024 döneminde düzenlediği müsabakalar sonucunda madalya sıralaması belli oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, madalya sıralamasında 25 altın, 39 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 83 madalya ile Marmara Üniversitesi zirvede yer aldı. Erzurum Teknik Üniversitesi 25 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalya ile ikinci sırayı alırken, Gazi Üniversitesi 25 altın, 7 gümüş ve 22 bronz madalya ile üçüncülüğü elde etti.