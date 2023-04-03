Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor

Bugün itibarıyla yeniden başlayacak yüz yüze eğitim seçeneği için gerekli düzenlemeleri yapan üniversiteler, senatolarda bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin detayları belirledi.

Bu kapsamda isteyen öğrencilere sınıflarda uzaktan eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitim tercihi de sunulacak. Derslere yüz yüze katılamayan öğrenciler için de eş zamanlı çevrim içi veya eş zamanlı olmayan çevrim dışı uzaktan öğretim yöntemleri kullanılabilecek.

Sınıflar hibrit eğitim için hazır

Üniversiteler, yüz yüze eğitimin yanında uzaktan eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini farklı şekillerde hayata geçirecek modeller belirledi. Bazı üniversiteler, Kovid-19 salgın döneminde hibrit eğitim için sınıflara kurdukları teknolojik alt yapıyı kullanacak.

Bu kapsamda, öğretim üyeleri, sınıflardaki akıllı tahtalara entegre edilmiş kamera, mikrofon ve diğer uzaktan eğitim alt yapı teknolojileri aracılığıyla öğrencilerine hem uzaktan eğitimi hem de yüz yüze eğitimi eş zamanlı sunacak. Yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler de çevrim içi ortamda sınıflardaki eğitimi eş zamanlı takip edebilecek.

Bazı üniversitelerde ise sınıflara entegre edilmiş bir teknolojik sistem olmamasına rağmen çeşitli uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak sınıfta ders anlatılırken aynı anda çevrim içi derslerin de takip edilebilmesini sağlayacak.