Workup Girişimcilik Programı 5 yılda 100 girişimci mezun etti

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, Workup’ın 10. dönem mezunlarıyla birlikte programdan mezun olan girişim sayısının Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz 2023’ün ilk günlerinde 100’e ulaşmasının kıymetli olduğunu vurguladı.

Bankanın Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama hedefinin altını çizen Aran, “Bu hedefimiz çerçevesinde daha refah bir ülke, daha mutlu ve sağlıklı bireyler, daha temiz bir çevre, daha eşit bir paylaşım görebilmek için hangi alanlara destek verilmesi gerekiyorsa biz o alanlara destek sunma konusunda kararlıyız.

Bugün İş Bankası’nı Workup programında görüyorsanız, TEMA ile birlikte 81 ilde 81 Orman Projesi’nde, Marmara’daki Müsilaj Sempozyumu’nda, vahşi sulamayla ilgili bir belgeselde, ODTÜ ile denizaltı araştırmalarında, 2024 Paris Olimpiyatları’nda, satrançta, tarımda, Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nde, kadının ekonomideki, toplumdaki yerinin daha da güçlendirilmesi konusunda görüyorsanız işte bunların hepsi bizim kararlılığımızın göstergesi.” diye konuştu.

"İş ortaklarımızla beraber yürümeye devam edeceğiz"

Girişimcilik ekosistemine hem yeni programlar, oluşumlar ve iş birlikleriyle hem de yatırımcı olma bakış açısıyla genişleterek kayda değer gelişmelerin ana aktörü ya da paydaşı olarak destek verdiklerini anlatan Aran, “Bu yolda tek başımıza değil aynı hayali, aynı hedefi paylaşan iş ortaklarımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. ‘Küçük olsun benim olsun’ yerine her zaman ‘bizim olsun katkımız olsun’ yaklaşımını benimsiyoruz.” şeklinde konuştu.

Hakan Aran, bu yaklaşım çerçevesinde ülkemizde girişimciliğin hak ettiği seviyeye çıkması için kiminle ortaklık, iş birliği yapmak gerekiyorsa, ekosisteme hangi paydaşı eklemek gerekiyorsa onlarla güçlerini birleştirerek ilerlediklerini söyledi.

İş Kuleleri girişimcilik üssüne dönüşüyor

Girişimlerle aynı havayı soluma ve dünyanın yöneldiği teknolojik çözümlerin takipçisi olma yaklaşımı çerçevesinde yeni bir adım daha atacaklarını ifade eden Aran, “Workup ve Workup Agri başta olmak üzere yürüttüğümüz girişimcilik programlarını da İş Kuleleri’ne taşıyoruz. Böylece, İstanbul Girişimcilik Şubemizin açılmasının ardından, ofisini İş Kuleleri’ne taşıyan girişimcilik ekosisteminin önemli temsilcilerine Workup’ı ekliyor ve burayı girişimcilik üssüne dönüştürüyoruz.” dedi.

Workup Programı’nda Workup Agri ile tarım dikeyini yarattıklarını hatırlatan Aran, “Bunların yanına iki dikey daha ekliyoruz. Biri yapay zekâ dikeyi, diğeri de oyun alanı. Dolayısıyla bundan sonra tarımın yanı sıra yapay zekâ ve oyun alanındaki girişimcileri de aktif olarak hem hızlandırma programlarıyla hem de doğrudan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla destekleyen bir İş Bankası göreceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Workup’ın 10. döneminden mezun olan 8 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını; yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar ile İş Bankası ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaştı. Demo Day’de katılımcılar, konuşma ve sunumların ardından mezun olan girişimcilerle bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı elde etti.

40 Workup’lı girişim 15 milyon dolar yatırım aldı

Startupların bir anlamda merkezi olan ve 10. dönemi tamamlanan Workup Girişimcilik Programı’na şimdiye kadar yapılan toplam başvuru sayısı 15 bini aştı. Programda, Workup Agri de dâhil olmak üzere kabul edilen girişim sayısı 140’a, mezun sayısı 100’e ulaştı.

Bugüne kadar 40 Workup’lı girişim, program süresince veya sonrasında yaklaşık 15 milyon dolar yatırım aldı. Önceki dönemlerden 92 mezunun 62’si, başka bir ifadeyle, her 3 Workup’lı girişimden 2’si girişimcilik ekosisteminde yoluna devam ediyor.