Yarını Kodlayanlar projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlıyor

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 290 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eş zamanlı olarak hackathon ve ideathon düzenlendi. “BEST4City: Çocuk Dostu Şehirler Hackathonu ve İdeathonu” adıyla online olarak düzenlenen ve toplam 10 takım halinde 45 öğrencinin yarıştığı etkinlikte, katılımcılar akıllı ve çocuk dostu şehirler geliştirmek için fikir üretti.

Etkinliğin ideathon bölümünde Rabia Naz Yazıcı ve Hüseyin Ayaz Yazcı’dan oluşan “Green City” takımı birinci; Alya Yanık ve Zeynep Duru Oğuz’dan oluşan “ALZEY” takımı ikinci; Ali Mert Emil ve Pamir Yalçıntaş’tan oluşan “Fırtına Beyinler” takımı ise üçüncü oldu. Hackathonda ise Ceylin Naz Tutğaç ve İdil Erdoğan’dan oluşan “Çevre Koruyucuları” takımı birinci; Cafer Berat Gülsoy, Enes Yanıkbayır, Esma Nur Pınar ve Taha Kardan’dan oluşan “Yeşili Sevenler” takımı ikinci; Metin Çoban, Samed Kuru, Bekir Şahin ve Arda Kadir Bayar’dan oluşan “Dalton Kardeşler” takımı ise üçüncü oldu.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 290 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Eğitimlerin yanı sıra hackathon ve ideathonlarla da çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz. Günümüzde sürdürülebilir şehir yaşamının önemi her geçen gün artıyor. Buna paralel olarak, akıllı şehir uygulamaları hızla yaygınlaşıyor. Bu uygulamaların çocuk dostu olması önem taşıyor. Biz de ‘BEST4City: Çocuk Dostu Şehirler Hackathonu ve İdeathonu’ adıyla düzenlediğimiz etkinlikte ortaokul ve lise öğrencilerine akıllı ve çocuk dostu şehirler geliştirmek için fikir üretme imkânı sunduk. Takımlar, ortaya koydukları projelerle çocuk haklarına uygun ve daha güvenli şehirler tasarladı. Ödüle layık görülen tüm takımları kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, şöyle konuştu: “Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle başlattığımız ve binlerce çocuğun hayatına dokunan ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz süreç, kodlama bilmenin okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu gösterdi. Biz de projemizle ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek, çocukların geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın sadece teknolojiyi tüketmesini değil, yeni nesil teknolojileri geliştirmesini de amaçlıyoruz. Bu amacımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz hackathon ve ideathonlarla çocukların içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkarmalarını önemsiyoruz. ‘Best4City: Çocuk Dostu Şehirler Hackathon ve İdeathonu’ ile çocukların kendilerini mutlu, güvenli ve huzurlu hissedecekleri şehirler tasarlamalarını sağladık. Geleceğin akıllı şehirlerinde yaşayacak çocukların bu tasarımları yapmalarını ve proje geliştirmelerini önemsiyoruz. Çocukların hayal gücüyle gerçekleşecek projeler geleceğin şehirlerini de şekillendirecek. Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya ve gelecek nesilleri yeni teknolojilerle tanıştırmaya devam edeceğiz.”

İki günlük program

“BEST4City: Çocuk Dostu Şehirler Hackathonu ve İdeathonu” kapsamında öğrencilere iki gün boyunca çocuk hakları, tasarım odaklı düşünme ve etkili sunum teknikleri gibi konularda eğitimler verildi. Takımlar, bu süreçte eğitim ve mentorluk oturumlarına katılarak projelerini geliştirdi. Mentor oturumlarıyla projelerini geliştiren takımlar, ön jüri ve jüri değerlendirmesi için sunum hazırladı. Hackathon ve ideathon sürecinin eş zamanlı olarak gerçekleştiği oturumlarda lise öğrencileri projelerini oluştururken, ortaokul öğrencileri de fikirlerini geliştirdi.

Yaratıcı fikirler beğeni topladı

İdeathon birincisi “Green City” takımının çocuk köyü projesinde, çocuklar huzurevlerinde kalan ve çok fazla deneyime sahip olan yaşlılardan deneyimleri üzerine bilgi alıyor. İkinci gelen “ALZEY” takımının projesinde, sokak çocuklarının beslenme, barınma, sağlık, eğitim ve psikolojik destek gibi tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Üçüncü olan takım “Fırtına Beyinler”in projesi ise çocuklara geri dönüşüm bilincini aşılayarak çevrede oluşan çöpleri ayrıştırmayı ve bunların tekrar kullanılıp geri dönüşümünü sağlamayı hedefliyor.

Diğer yandan, hackathon birincisi “Çevre Koruyucuları” takımının projesinde, çekirdek ve benzeri yemişlerin yere atılmasını önlemek ve çevreyi korumak amacıyla bankların altına güneş enerjisiyle çalışan sensörlü bir çöp kutusu yerleştiriliyor. İkinci gelen “Yeşili Sevenler” takımının geliştirdiği proje, Bluetooth ile kontrol edilen, üzerine yerleştirilmiş, su verilerini ölçen radar ve termal kameralar sayesinde suda yüzerken su değerlerini kişiye gösteren ve belli bir kirlilik seviyesinin üstüne çıkıldığında haber veren bir gemiden oluşuyor. Üçüncü takım “Dalton Kardeşler”in projesinde ise çarpık kentleşmenin önlendiği, çocuklar için daha sağlıklı bir yaşam ortamının sunulduğu, fosil yakıtların çok az kullanıldığı, çevrenin ise daha temiz olduğu bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Teknoloji çeki hediye edildi

“BEST4City: Çocuk Dostu Şehirler Hackathonu ve İdeathonu”nu kazanan öğrencilere fikir ve projelerini geliştirmeleri için ödül olarak teknoloji çekleri verildi. Buna göre, birinci olan takımlara 15 bin TL, ikinci olan takımlara 10 bin TL ve üçüncü olan takımlara 5 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri sunuldu.

290 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 81 ilde 290 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda yarattı. “Yarını Kodlayanlar” eğitimlerine online eğitim platformu Yarinikodlayanlar.com üzerinden de ücretsiz ulaşılabiliyor.