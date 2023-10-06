Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yıl heyecanı

Yaşar Üniversitesi’nde 2023-2024 akademik yılı, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törenle başladı. Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Müzik Bölümü öğrencilerinin dinletisiyle başlayan törende, puan türüne ve başarı sıralamasına göre üniversiteye dereceyle yerleşen öğrencilere de hediyeler verildi.

Açılış töreninde konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Gençlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için deneyimli akademik ve idari kadromuzun yanı sıra gerekli altyapıya da sahibiz. Bilimsel araştırmaların artırılması, nitelikli yayınların desteklenmesi ve girişimcilik uygulamalarının teşvik edilmesi konusundaki çabalarımızın üniversitemizi daha yukarıya çıkaracağından eminim. Üniversitemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok tercih edilen üniversiteler arasında üst sıralarda yer aldı. Bu sonuç, öğrencilerin ve ailelerin üniversitemizin eğitim kalitesine güvendiklerinin de bir göstergesi. Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’dan aldığımız ilhamla başarılı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

"2 bin 400'ün üzerinde öğrenci aramıza katıldı"

Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller ise “22 yıldır değişen dünya ve Türkiye koşullarında sürdürülebilir bir başarı yakaladık. Hem Türk hem dünya yükseköğrenim alanına katkılar vermeye devam ediyoruz, bunun da gururunu yaşıyoruz. Yıllar içinde hem ulusal hem uluslararası üniversite sıralamalarında hep yükseldik, yükselmeye devam ediyoruz. Bu sene çok sayıda öğrencimiz aramıza katlıyor, lisans ve ön lisans programlarımıza 2 bin 400’ün üzerinde yeni öğrenci kaydoldu. Uluslararası öğrencilerin kayıtları devam ediyor. Önce pandemi, sonra deprem derken bu sene yüz yüze keyifle, kampüs içinde beraber olmayı umuyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Son yıllarda yükselişe geçen, ulusal ve uluslararası endekse giren 350’nin üstünde akademik yayın üretiyoruz. Patentlerimiz tescilleniyor, 50’nin üzerinde sanat etkinliği icra ediyoruz. Ege ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde katkı vermeye devam ediyoruz. 8 bin 500’ü aşan öğrencimizle birlikte, onları bilimsel düşünce yaklaşımıyla yoğurup Atatürkçü Türk aydınları olarak mezun etmeye uğraşan, omuz omuza çalıştığımız akademisyenlerimizle birlikte yeni bir akademik dönemde başarılara ulaşmanın yolunda azimle çalışacağız. Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimize ve yeni katılan akademik ve idari kadromuza hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.