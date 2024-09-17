YDS/2 başvuru tarihi 2024: YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve sınav ne zaman?
YDS/2 başvuru tarihleri ÖSYM’nin yaptığı duyuru ile başladı. 2024 yılının ikici Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, 2024 YDS/2 ne zaman, sınav başvuruları ne zaman son erecek?
ÖSYM’den YDS 2 başvuru tarihleri ile ilgili beklenen duyuru geldi. 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2 için başvurular, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.
Sınava girecek adaylar, YDS 2 başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr” adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilir.
ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.