YDS/2 başvuru tarihi 2024: YDS başvurusu ne zaman başlıyor ve sınav ne zaman?

ÖSYM’den YDS 2 başvuru tarihleri ile ilgili beklenen duyuru geldi. 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2 için başvurular, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.

Sınava girecek adaylar, YDS 2 başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr” adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilir.

ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.