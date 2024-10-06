Yeni eylem planı masaya yatırıldı: Tek alanda eğitim için çalışmalar başladı

Türkiye gazetesinin haberine göre, mevcut üniversitelerdeki müfredatın sil baştan ele alınması planlanıyor. Özellikle belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planı hazırlanıyor.

Bu öneri hayata geçerse örneğin mühendislik eğitimi verilen bir üniversitede aynı zamanda sosyal bilimler eğitimi olmayacak. Ya da hem sağlık alanında hem de mühendislik veya sosyal bilimler alanında aynı üniversite bünyesinde eğitim yapılamayacak.

Toplantıya katılan kaynaklar “Dünyadaki sayılı üniversitelerde de sistem böyle işliyor. Türkiye’deki üniversitelerin kalitesinin artırılması ve yeni bir yapıya ihtiyaç var. Bir üniversitede hem teknik eğitim hem sosyal bilimler olmamalı. Belli üniversitelerde ihtisaslaşma yoluna gidilecek. Müfredatlar da ona göre belirlenecek” dedi.