YKS ek tercih son gün ne zaman, saat kaçta bitecek? 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinde tercih işlemleri 11 Eylül Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programların boş kontenjanlara göre yapılan üniversite ek tercih başvuruları ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
2024 YKS ek tercih ekranı osym.gov.tr üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 YKS ek tercihleri 6 Eylül tarihinde başladı. Tercih yapacak adayların, tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekecek. YKS ek tercihleri bugün sona erecek.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır.
YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.