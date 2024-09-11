YKS ek tercih son gün ne zaman, saat kaçta bitecek? 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS ek tercih ekranı osym.gov.tr üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 YKS ek tercihleri 6 Eylül tarihinde başladı. Tercih yapacak adayların, tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekecek. YKS ek tercihleri bugün sona erecek.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır.



YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.