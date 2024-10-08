YKS maratonunda haftalık planlama başarı getirdi

Yeni eğitim sezonunun yaklaşmasıyla, özellikle lise öğrencileri arasında YKS maratonu ağırlık kazanıyor. Dershanelerin yüksek maliyeti ve yollarda harcanan zaman sorununa karşı çevrimiçi eğitim platformları da son yıllarda sıkça tercih ediliyor. Geçen yıl 30 bin öğrencinin üniversite sınavlarına hazırlanırken tercih ettiği problemdoktoru.com; canlı dersleri, 7 gün 24 saat boyunca sınırsız soru cevaplama imkanı ve her öğrenciye özel olarak verdiği profesyonel koçluk desteğiyle öne çıkıyor.

“Eksik konuların listesi yapılmalı”

Binlerce öğrenciye eğitim veren Problemdoktoru.com CEO’su Talha Karakaş, YKS sınavına hazırlanırken öğrencilerin dikkat etmesi gereken kritik noktalara dair uyarılarda bulunuyor. Denenme sınavı analizlilerinin hem özgüven hem de öğrenme açsısından önemli olduğunu vurgulayan Karakaş, “Çözülen deneme sınavları asla bir kenara atılmamalı, üzerinde en az 1 saat vakit geçirilmelidir. Doğru cevaplanamayan sorular tekrar çözülmeli ve ilgili konuların üzerine gidilmelidir” dedi.

Ders yoğunluğunun öğrencilerin gözünü korkuttuğunu da belirten Karakaş, “Öncelikle tüm dersler açısından eksik olunan konuların bir listesi yapılmalı, bu konular haftalık planlara yayarak üzerinde çalışılmalıdır” dedi. Öğrencilerin sınav maratonun stresli olmasının da doğal olduğunu belirten Karakaş, stresi çözme ve azaltma çabalarının ana odağın önüne geçtiğini belirtiyor. Bu sebeple stres ve kaygılarla ilgilenmek yerine, güçlü bir motivasyonla, verimli ve planlı biçimde çalışmaya devam etmeyi öneriyor.

Her ders öğrencinin seviyesine göre veriliyor

Klasik dershane eğitim stratejisini değiştiren problemdoktoru.com, öğrencileri toplam seviyeleri üzerinden değil her derste gösterdikleri başarıya göre sınıflara ayırıyor. Örneğin bir öğrenci fizik dersini ileri seviye sınıfında alırken, eksikleri olduğu matematik dersini temel seviye sınıfında alabiliyor. Canlı dersler için geliştirilen özel sistemde ise öğrenci yalnızca öğretmenini görüyor ve duyuyor, hiçbir öğrenci diğer öğrencileri görmüyor ve duymuyor. Öğretmene soracaklarını yazarak soruyor ve sorduğu soruları diğer öğrenciler okuyamıyor. Böylece hem konsantrasyonunu bozacak etmenlerden uzak kalıyor hem de dilediği soruyu çekinmeden sorabiliyor. Öğrencilerin gelişimini, eksik kaldıkları noktaları, mental durumlarını takip eden profesyonel öğrenci koçları ise esnek çözümler geliştirerek sınav maratonunun başarılı geçmesine katkı sunuyor.

Derslerin tamamı kayıt altına alınıp öğrencinin kendi paneline yüklendiği için öğrenci dilediği zaman anlamadığı konuyu tekrar izleyerek pekiştirme imkanı da buluyor.