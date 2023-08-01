YÖK’ün 5 üyeliği için yapılan seçime ilişkin karar yayımlandı
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 5 üyeliği için yapılan seçime ilişkin Cumhurbaşkanı atama kararı yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, YÖK üyeliklerine; Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün seçildi.
Aynı gazetede; Alanya, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Ankara Hacı Bayram, Amasya, Ankara Yıldırım Beyazıt, Giresun, Hitit, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, Koç, Kütahya Dumlupınar, Mersin Celal Bayar, Ordu, Sağlık Bilimleri, Sinop, Süleyman Demirel ve Yozgat Bozok üniversiteleri rektörlüklerine yapılan atamalara ilişkin kararlar da yayımlandı.