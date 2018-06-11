Bayram tatili için araç ve lastik bakımı ipuçları

11 Haziran 2018

Brisa'nın Otopratik'i Ramazan Bayramı döneminde emniyetli ve konforlu yolculuklar için araç sahiplerini araçlarının bakımı konusunda uyarırken, sürücülerin yola çıkmadan önce alacakları basit önlemlerle kazaları büyük oranda önleyebileceklerine değiniyor. Otopratik ayrıca, araçların ve lastiklerin düzenli olarak uzmanlar tarafından bakıma alınmasının sürüş deneyimini emniyetli ve konforlu bir hale getireceğini belirtiyor.

İşte araç sahiplerinin alması gereken önlemler:

Aracınızda ilk yardım çantası olduğundan emin olun.

Aracınızda yedek lastiğin sağlam ve havasının tam olduğundan emin olun, takım ve avadanlıklar (kriko, bijon anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida ve pense) araç üzerinde tam ve eksiksiz olarak bulundurun.

Aracınızda çekme halatı ve takozların olduğundan emin olun.

Reflektörler ve fosforlu yelekler bulundurmak olması ve yok ise tamamlanmalıdır.

Aracınızda her duruma karşı taşınabilir çok amaçlı elektrikli çakmak pompası ve takviye kablosu bulundurun.

Aracınızın iç ve dış temizliği yola çıkmadan önce yapılmalı, araç içinde kapalı alanda uzun zaman geçirileceği için aracın iç temizliğinin yapılması tozlardan olabileceği kadar temizlenmesi yolculuk edenler ve özellikle çocuklar için çok önemlidir.

Aracın emniyet kemerleri ve tertibatı elle teker teker kontrol edilmeli ve sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalı.

Son olarak yola çıkmadan önce dinlenilmeli, uykulu yorgun ve alkollü yola çıkılmamalı, güvenli sürüş için kurallara tam ve eksiksiz olarak riayet edilmeli. En fazla 4 saat dinlenmeden araç kullanılmalı ve en az 30 dk mola verilmeli ve bir gün içinde en çok 8 saat direksiyonda kalmalı. Eğer yolculuk 8 saatten fazla sürecek ise yedek bir sürücü ile dönüşümlü olarak araç kullanılmalı. En önemlisi gece yolculuğundan mümkün olduğu kadar kaçınılmalı ve gündüz yolculuğu tercih edilmeli.