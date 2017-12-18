Biliyor musunuz?

18 Aralık 2017

Türkiye'de 191 farklı milletten göçmenin yaşadığını…

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, bu topraklara göç etmiş kültürlerin getirdiği zenginlikle bugün 191 farklı ülkeden insana ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde eğitim görme, iş kurma, emekli göçü gibi çeşitli amaçlarla pek çok yabancı ikamet izni ile kalıyor. Bunun yanı sıra Türkiye, yalnızca ikamet izniyle gelenleri değil aynı zamanda kendi devletinin ulusal korumasından faydalanamadığı için uluslararası koruma arayan pek çok yabancıya da kucak açıyor.

Bu vesileyle, Birleşmiş Milletler'ce 2000 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde, Türkiye'de de göçmenler bir kez daha hatırlandı, bu konudaki farkındalığın artması hedeflenerek göçlerin toplumları zenginleştiren bir olgu olduğu vurgulandı.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinliklerinin yanı sıra yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda birçok iletişim çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda Türkiye'deki tüm göçmenlere hizmet sunan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) liderliğinde sosyal medyada #UluslararasıGöçmenlerGünü etiketi paylaşıldı…

Simit Sarayı'nın 500 Büyük Hizmet İhracatçısı sıralamasında ilk sırada yer aldığını…

Simit Sarayı, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı sıralamasında, kendi sektöründe ilk sırada yer aldı. Toplam 17 sektörün en büyük 3 hizmet ihracatçısının ödüllendirildiği araştırmada Simit Sarayı, Gastronomi sektöründe Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçısı oldu. Birincilik ödülü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından, Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu'ya verildi…

Uluslararası Kongre Turizmi Konferansı'nı…

Ankara Valiliği'nin himayelerinde, Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği(ANTOD) ana sponsorluğu ve organizatörlüğünde; Transnet, Congresium Ankara ve Turkish Airlines destekleri ile Wyndham Ankara Otel'de 1. Uluslararası Kongre Turizmi Konferansı gerçekleştirildi. Konferansa Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, ANTOD Başkanı Savaş Çolakoğlu ve Avrupa'da kongre turizmi alanında önemli atılımlar yapan İspanya'nın Valencia ve Barcelona gibi şehirlerden temsilciler ile turizm sektörü ile ilgisi olan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcileri de katıldı.

Konferans açılışında konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman "Hedef, 2023 yılında 50 milyon turist getirmek, 50 milyar dolar da gelir elde etmek. Kongre turizmi, turizm sektörleri arasında en fazla gelir bırakan sektörlerden birisidir. Kongre turizminde bir turist geldiği zaman, kongre üyesi geldiği zaman 2 bin 500 dolar civarında gelir bırakıyor. Deniz kum güneş turizminde kişi başına ortalama 730 dolar civarındayız" dedi.

Porsche Müzesi'ndeki en eski 911'i…

Porsche Müzesi, koleksiyonuna en son kattığı otomobili sergilemeye başladı. Müzedeki 911 serisinin en eski otomobili, 8 Nisan 2018 tarihine kadar "911 (901 No. 57) – Bir Efsanenin Başlangıcı" adlı sergide otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Ekim 1964'te üretilen kırmızı coupe, o tarihte 901 olarak adlandırılan spor otomobilin seri üretim bandından çıkan ilk modellerinden biri. Üretildiği tarihten neredeyse tam 50 yıl sonra Porsche Müzesi tarafından keşfedilen otomobil, restore edilerek orijinal haline getirildi.