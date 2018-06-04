Biliyor musunuz?

04 Haziran 2018

İstanbul Modern'in yeni binasını ilk hafta 10 bin kişinin gezdiğini…

14 yıldır koleksiyon ve süreli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, kafe ve mağazasıyla Karaköy'de faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, geçici olarak Beyoğlu'na taşındı.

Açılış gecesi 2 binin üzerinde davetli ağırlayan İstanbul Modern'i, ilk haftasında 10 bin ziyaretçi gezdi. Meşrutiyet Caddesi'ndeki tarihi bina, İstanbul Modern'in Galataport sahası içinde yer alan ve müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ile ana sponsoru Doğuş Holding–Bilgili Holding'in ortaklaşa katkısıyla yapılacak yeni binası tamamlanana kadar tüm faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdüreceği bir biçimde hazırlandı.

ANAMED Kemerli Galeri'deki sergiyi…

ANAMED Kemerli Galeri'de ziyarete açılan "Yitik İmparatorluğu Resmetmek: İtalyan Merceğinden Anadolu'daki Bizans Sanatı, 1960–2000" adlı sergi sanat ve tarih meraklılarıyla buluştu.

Sergi, İtalyan araştırmacıların Anadolu'nun dört bir köşesinde Bizans'ın izlerini takip etmelerine ve kimi ilk kez araştırmalara konu edilmiş Bizans anıtları üzerine incelemelerine odaklanıyor. Küratörlüğünü Livia Bevilacqua ve Giovanni Gasbarri'nin üstlendiği sergi, 31 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sergiyle eş zamanlı olarak aynı başlıkla bir akademik yayın da İngilizce ve Türkçe olarak okurlarla buluştu. Araştırmacıların Anadolu'daki gezilerini konu alan kitabın ek bölümünde, birçoğu sergide yer alan fotoğrafa da yer veriyor.

Yeni konut tesliminde kilit değiştirmenin gerekmeyebileceğini…

İnşaat projelerindeki konut tesliminin hemen ardından yeni konut sahipleri, güvenlik endişesi nedeniyle kapılarındaki kilidi değiştirme ihtiyacı duyuyor.

Hem inşaat sürecince hem de konut tesliminde yaşanan bu endişeleri geliştirdiği İnşaat Master Silindiri ile ortadan kaldırmayı hedefleyen Mul-T-Lock ile yeni konut sahipleri, kendileri için sunulan anahtarlarını bir kez kullandıktan sonra inşaat halindeyken kullanılan anahtarları anında devre dışı bırakıyor ve kilit değişimine gerek kalmıyor.

People Make The Brand Konferansı'nın konusunun "organizasyonel kültür" olduğunu…

İşveren markası alanındaki gelişmelerin ve trendlerin yanı sıra yerel ve global pek çok işveren markasının stratejik yaklaşımlarının sunulduğu People Make The Brand Konferansı, bu yıl da insan kaynakları, pazarlama ve iletişim dünyasını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Her yıl belirlediği konuyla tüm işveren markalarının dikkatini çeken konferansta bu yıl "organizasyonel kültür" konuşulacak. Dinamo Danışmanlık tarafından düzenlenen People Make The Brand Konferansı, 30 Kasım'da Fairmont Quasar İstanbul'da yapılacak…