Biliyor musunuz?

25 Haziran 2018

Çırağan Palace Kempinski Bosphorus Grill

Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un Boğaz'ın üzerinde yer alan yazlık mekânı Bosphorus Grill yenilenen dekorasyonu, açık büfe et ve sebze seçeneklerine eklenen deniz mahsulleri ile misafirlerini bekliyor.

Mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu restoranda tüm detaylar; servis ekibinin üniformalarından çatal bıçak takımlarına kadar deniz konseptini yansıtıyor. Restoranda sunulan açık büfeye istiridyeden suşiye, balık dönerden masalara servis edilen mezelere deniz mahsulleri de eşlik ediyor.

Delimonti

Delimonti de yaz için mönüsünü yeniledi. Cibes salatası, patlıcan manj füme kaburga, somonlu simit ve levrek tava gibi pek çok yeni lezzet yenilenen mönüde misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Yaz mönüsündeki salata seçenekleri arasında cibes salatası, semizotu salatası, Yedikule marul, ançüez ve Trakya eski kaşar peyniri ile hazırlanan Sezar salatası karpuz salatası bulunuyor. Soğuk mezeler ve zeytinyağlı çeşitlerinin arasına avukma, patlıcan manj füme kaburga ekleyen Delimonti; sıcak başlangıçlarda ise çıtır mantı, midye tava ve köy biberi sunuyor. Kahvaltı ya da atıştırmalık olarak tercih edilebilecek simit ise peynirli, füme kaburgalı ve somonlu seçenekleriyle Delimonti'nin yeni mönüsünde yerini alıyor. Sıcak lezzetleri arasında kuru kadayıf ve acı sosla lezzetlenen tarhanalı tavuk lazanya, Kahramanmaraş'ın eli böğründe ve deniz ürünü meraklılarına hitap eden levrek tava sunuluyor.

Eataly

Eataly'nin İtalyan taze makarna şefleri tarafından günlük olarak hazırlanan makarnaların ve pizzaların yer aldığı mönüsünde pek çok yenilik bulunuyor.

Ricotta peyniri ve pesto sosun eşlik ettiği fırınlanmış domates çorbası zuppa di pomodoro, 18 aylık grana Padano peyniri, roka ve taze enginar üçlüsünden oluşan insalata di rucola, grana e carciofi yöresel başlangıçların arasındayerini alıyor. Geleneksel İtalyan tarifleri ile hazırlanan Eataly'nin makarna mönüsünde ise taze sebzelerin eşlik ettiği, grana Padano parmesan, sarımsaklı zeytinyağı ve kargı tulum peyniri ile domates soslu rigatoni alla Siciliana, karışık mantar, jumbo karides, grana Padano parmesan ve sarımsaklı zeytinyağı ile risotto ai funghu misti e gamberi, misafirlerin beğenisine sunuluyor. Pizzalar arasında domates sos, ev yapımı fior di latte mozzarella, dana füme, mantar, enginar, siyah zeytin ve taze fesleğenin uyumuyla ortaya çıkan capricciosa, domates sos, jumbo karides, kara midye, kalamarın süslediği, acı zeytinyağı ile servis edilen, sarımsaklı frutti di mare yer alıyor. Et mönüsünde ise, mozzarella peyniri dolgulu Napoli usulü köfteden, 36 saatte pişirilen Cenova usulü dana yanağa kadar uzanan geniş yemek yelpazesi Eataly misafirlerinin beğenisine sunuluyor.

Kilimanjaro

Başlangıç lezzetlerinden Ege otları çorbası; ısırgan otu, hardal otu, Arap saçı, yine Kilimanjaro'da hazırlanan şevketi bostan turşusu, acı yağ ve çörek otu ile sunuluyor.

Yaz mönüsünün sıcak seçenekleri arasında oğlak burger, 4 saat kısık ateşte pişirilen bütün oğlağın didiklenerek islenmesiyle hazırlanıyor. Karamelize soğan ve tohumlu sos eşliğinde servis ediliyor. Önce meşe ağacından talaş ile islenip ardından açık havada kurutulan isli kuru et ve isli uskumru da mönünün tatları arasında yer alıyor. Salatalar arasında Trakya keçi peynirli salata, İzmir Urla'dan gelen enginar kalbi ve Kilimanjaro'nun kendi yapımı ançüez ile hazırlanan çiğ enginar salatası, yeşil ve kırmızı erikli rezene salatası, Kastamonu'dan gelen ve elle toplanan organik siyez bulguruyla yapılan siyez salatası yer alıyor. Aydın çam fıstığı ve İzmir tulumu ile servis edilen zeytinyağlı bezelye, hafif lezzetler arasında. Humusun yanı sıra Kilimanjaro'nun kendi yapımı acıbadem sütüyle hazırlanarak çağla badem, file badem, acıbadem olmak üzere üç farklı bademle servis edilen acıbadem muhallebi, mönünün diğer yaz lezzetleri arasında yer alıyor.

The St. Regis Brasserie

The St. Regis Brasserie "Yaz Mönüsü"ne ilave olarak her zevke ve her tercihe hitap etmeyi amaçlayan "Kâse Mönüsü" sunuyor.

Çeşit çeşit yeşilliğin, sebze, tavuk, balık, et, yaban pirinci, kinoa, kuru bakliyat gibi garnitürlerle birlikte sunulduğu The St. Regis Brasserie'nin yeni "kâse mönüsü" "fit kâse", "sebze kâse", bonfile kâse", "taze otlu levrek kâse" gibi isimlerle servis ediliyor. Misafirler dilerlerse kendi tercihlerine göre kişisel salata kâselerini oluşturabiliyorlar.

Yelken

Yelken Restaurant Yeniköy'de kadayıflı karides, balık pastırması, lakerda, ahtapot, dinamit karides gibi lezzetleri şef Fuat Yavuz hazırlıyor. Yelken'de ‘Yelko' (balık kokoreç), Antalya'dan günü birlik gelen mavi yengeç, balık mantısı gibi pek çok lezzet buluşmalara eşlik ediyor. Yemek sonunda dondurmalı pişmaniyeli cheesecake ile Tarsus Helvası sunuluyor…