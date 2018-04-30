Coğrafi işaretli ürünlerimiz hızla artıyor

30 Nisan 2018

İstanbul'da gerçekleştirilen Coğrafi İşaret Zirvesi'nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TURKPATENT), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ilgili tüm paydaşlar bir araya geldi. Zirvede "Coğrafi İşaretlerin Dünyadaki Yeri ve Pazarlanması, Coğrafi İşaretlerde Üretici Birliklerinin Önemi, Türkiye'de Coğrafi İşaretler ve Son Gelişmeler ve Avrupa Birliği Kalite Politikaları ve Coğrafi İşaretler, Coğrafi İşaretli Ürünlerin Tüketiciye Ulaşmasında Şeflerin Rolü gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı ve örnek uygulamalara yer verildi.

Bakanlık destekliyor

Zirvenin açılışında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, "Türkiye coğrafi işaretli ürünler bakımından çok zengin. Bugün geldiğimiz noktada 337 ürün coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. 422 ürün ise tescil alma aşamasında bulunuyor. Biz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Türkiye'de daha çok ürünün coğrafi işaret alarak dünyaya yayılmasının, üreticilerin desteklenmesinin ve kırsal kalkınmanın arkasındayız" dedi.

İstanbul'da ilk kez düzenlenen Coğrafi İşaret Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Metro Global Yürütme Kurulu Üyesi Kubilay Özerkan, "Türkiye olarak; bir tarafta medeniyetler beşiği bir coğrafya, diğer tarafta binlerce yıldır birikerek zenginleşmiş köklü bir mutfak kültürünün zengin bir mirasçısı konumundayız. İşte bu noktada tüm özelliklerini üretildiği coğrafyadan alan; o yörenin havası, suyu, toprağı, üretim yöntemi, el emeği ile özdeşleşen Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz büyük önem arz ediyor" dedi.

Güçlü bir ekonomik değer için

Özerkan sözlerine "Dünya Ticaret Örgütü araştırmalarına göre dünyada 10 bin adet coğrafi işaret tescilli ürün bulunuyor. Sadece Türkiye'nin potansiyeli 2 bin 500. Şu anda Coğrafi İşaret tescilli ürün sayımız 337. Bu bize aslında yerel değerlerimizin ne kadar çabuk ve güçlü bir ekonomik değere dönüşebileceğini gösteriyor" diyerek devam etti.

Coğrafi İşaretlerin Dünyadaki Yeri ve Pazarlanması panelinde konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise "Katma değeri yüksek coğrafi işaretler, ülkeler için önemli bir zenginleşme aracıdır. Medeniyetler beşiği ülkemiz, bu alanda sahip olduğu zenginliği hem ulusal hem uluslararası alanda kalkınma atılımına dönüştürmelidir" şeklinde konuştu.