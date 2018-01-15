Eskişehir'de gün, caz konseri ile bitti

15 Ocak 2018

Eskişehir'de günümü, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Gülay Kanatlı tarafından kentin ilk İtalyan restoranı olarak 23 sene önce kurulan Sempre Mediterranean Cuisine'deki caz konseriyle bitirdim. Aytek Şermet'in 2001 yılında bir araya getirdiği işadamlarından oluşan caz grubu Bizz Band, vokalde kızı Ece Şermet, saksafonda Aytek Şermet, klavyede Emre Tukur, basta Firuz Soyuer, davulda Selim Göksu'dan oluşuyordu…

Sempre, annelerinin anısına Gülden Kanatlı Derbil, Aydan Kanatlı ve Firuzhan Kanatlı'nın ekipleri tarafından yenilenmiş, geçtiğimiz yıl içinde Akdeniz mutfağı konseptiyle yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Kanatlı Ailesine ait Sarp Lojistik Havacılık Turizm A. Ş. tarafından işletiliyordu…

Sevilen ve çok bilinen caz parçalarından oluşan bir repertuarı arkadaşlarıyla birlikte seslendiren ODTÜ biyokimya mezunu Aytek Şermet, saksafon çalmayı 33 yaşından sonra öğrenmişti… İşadamlarından kurulu grubu ile 2001 yılından beri sahne alıyorlardı…