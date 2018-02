Gürbüz Doğan'ın kedileri Antalya'da…

12 Şubat 2018

Resimleri dünyanın en önemli dergilerinden "The New Yorker" ve "Forbes"e kapak olan, iki resmi UNICEF tarafından kartpostal olarak yayımlanarak üç yüz bin adeti dünyanın her yerine dağıtılan Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun kedi resimlerinden oluşan özel bir seçki "Benim Kedilerim" adıyla sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde Antalya Şebnem Bahar Art & Design Gallery'de açıldı.

1991'den bu yana

Ekşioğlu kedi resimleri için "1991'de The New Yorker dergisinin kapağı için kedili bir çalışma yaptım. İlerleyen zamanlarda aynı dergi için kedili başka kapaklar da tasarladım. Sonra MediaCat dergisi 12 ay boyunca kedili kapaklar yapmamı istedi. Bir ara Balkan Naci İslimyeli ve Selma Gürbüz'le birlikte G-Art Galeri'de bir kedi sergisi açtık. Derken bu kediler birikti" diyor.

Bugüne kadar 24'ü uluslararası, 44'ü ulusal olmak üzere 71 ödülün sahibi olan sanatçının sergisi, 31 Mart'a kadar gezilebiliyor…