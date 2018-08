Opera'daki Hayaleti Berklee Sessiz Film Orkestrası canlandıracak

13 Ağustos 2018

Zorlu PSM, dünyanın en prestijli müzik okullarından Berklee College of Music'in sessiz filmleri orijinal bestelerle buluşturan Berklee Silent Film Orchestra projesine Avrupa'da ve Türkiye'de ilk defa ev sahipliği yapacak. San Francisco Silent Film Festival gibi dünyanın önde gelen sessiz film festivallerinin açılışlarını yapan orkestranın 1925 yapımı "Phantom of the Opera" sessiz filmi için besteledikleri müzikler, filmin dev ekranda gösterimi eşliğinde icra edilecek. 25 Ekim akşamı gerçekleşecek performansı, Berklee mezunu klavyeci, besteci ve şef Eren Başbuğ yönetecek. Gecenin açılışını ise 3 Emmy adaylığı bulunan, Berklee Silent Film Orchestra kurucusu ve Berklee Film Scoring Bölümü profesörü Sheldon Mirowitz yapacak.

Film müziği besteciliği üzerine seminer

27 Ekim Cumartesi günü, Berklee College of Music işbirliğiyle Zorlu PSM'de gerçekleşecek iki farklı seminer, sinema ve müzik dünyasına ilgi duyanları hedefliyor. Sinema ve televizyon için 50'den fazla beste yapmış ödüllü profesör Sheldon Mirowitz ve Berklee Film Müziği Besteciliği ve Elektronik Müzik bölümlerinden şeref derecesiyle mezun olmuş, progresif metal grubu Dream Theater ile birlikte sahne almış ve dünyanın her yerinde konserler vermeye devam eden sanatçı Eren Başbuğ, Berklee College of Music'e girmeyi hedefleyen öğrencilerle deneyimlerini ve tavsiyelerini anlatacak. Akabinde gerçekleşecek olan film müziği besteciliği semineri ile de sinema ve müziğin birlikteliğinin ipuçlarını katılımcılarla paylaşacaklar.