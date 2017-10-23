Patricia Kaas, 26 Ekim'de Zorlu PSM'de

23 Ekim 2017

Geleneksel Fransız şansonlarını pop, blues ve caz tınılarıyla buluşturarak özgün bir tarz yaratan Patricia Kaas, 26 Ekim Perşembe akşamı Atlantis Yapım işbirliğiyle Zorlu PSM Ana Tiyatro'ya konuk oluyor. Güçlü yorumu ve etkileyici sesi ile Fransa'nın en popüler müzisyenlerinden olan Patricia Kaas, müzikseverlere benzersiz bir konser deneyimi vaat ediyor.

Fransa'nın Lorraine bölgesinde doğan Patricia Kaas, profesyonel müzik kariyerine 13 yaşında Almanya'da sahne aldığı bir gece kulübünde başladı. Orada edindiği bağlantıların da yardımıyla Gerard Depardieu müzisyene sponsor olmayı kabul etti ve Kaas'ın yükselişi böylece başlamış oldu.

İlk plağı 1985'te

Amerikan ve İngiliz kültürünün baskın olduğu müzik dünyasında şöhret basamaklarını Fransızca şarkılarla tırmanmayı başaran müzisyen, 1985 yılında ilk single'ı Jalouse'ü yayınladı. 1990 yılında uluslararası piyasalarda kendisine ün kazandıran albümü Scene de Vie'nin ardından 2002'de ilk İngilizce albümü Piano Bar by Patricia Kaas'ı piyasaya süren Patricia Kaas, Avrupa, Asya ve Amerika'da da dinleyiciler edindi.

Müzisyenin 2011 yılında yayımlanan L'Ombre de ma Voix isimli otobiyografisi, altı dile çevrilerek ses getirdi. Ünlü Fransız sanatçı Edith Piaf'ın şarkılarını seslendirdiği tribute albümü Kaas Chante Piaf'ı 2012 yılında müzikseverlerle buluşturan Patricia Kaas, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.