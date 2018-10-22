Rus Avangardı, Sakıp Sabancı Müzesi’nde

22 Ekim 2018

Rus Avangardı akımının Türkiye’deki kapsamlı sergisi, “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek”, Sabancı Holding’in katkılarıyla Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde açıldı. Sergi, 1 Nisan 2019’a kadar devam gezilebilecek.

Sergi hakkında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Şimdiye kadar, Picasso’dan Monet’ye, Rembrandt’tan Miro’ya alanında çığır açmış isimlerin müzemiz çatısı altında sanatseverlerle buluşmasına katkı sağladık. Bugün de yine Sabancı Holding olarak, destekçisi olmaktan gurur duyduğumuz bir başka önemli sergi, ‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’ kapılarını açıyor. Sanat insanı ve toplumları yakınlaştırır. Bu sergi de bu yakınlaşmanın ve işbirliğinin çok iyi bir örneğini bizlere sunuyor. Bu sergimizde de dünyanın en önemli müzeleri ile işbirliği yapma geleneğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Kadın sanatçılar sanatın içinde

Sabancı, şöyle devam etti:

“Bu dönemde kadın sanatçıları ilk defa bu kadar sanatın içinde görüyoruz.

Ayrıca tıpkı günümüzde teknolojinin yarattığı etki gibi, bu dönemin de yansımalarını yaşamın içinde tekstil, sinema, tiyatro gibi her türlü alanda gözlemliyoruz. Bu sergi yaşamın içinde bir dönemi ve dönüşümü anlatıyor.

Teknoloji ve tasarım bu dönemde yan yana gidiyor. Biz de Sabancı Holding’de yeni bir dönemi çalışıyoruz. Odağına teknolojiyi koyduğumuz ‘Yeni Neslin Sabancı’sı’ vizyonumuzla bir dönüşümün içindeyiz, parçasıyız” dedi.

Sergiyle ilgili bilgi veren Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer “Rusya’da 19. yüzyılın sonunda filizlenen sanatta yenilik hareketleri, savaş ve devrimlerin yaşandığı 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir daha tekrarı mümkün olmayacak bir ‘topyekûn sanat’ akımına dönüşmüştü. ‘Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’ sergimiz, müzikten edebiyata, tiyatrodan resim ve heykele, mimariden sinema sanatına ve bilimsel çalışmalara uzanan bir çerçevede sanat ve bilimin yan yana oluşturduğu müthiş bir ivmeyi temsil eden Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki önemli yerini kapsamlı bir seçkiyle yansıtıyor” dedi.

513 eser var

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi - Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor.

Sabancı Üniversitesi’nin parçası olan Sakıp Sabancı Müzesi bu sergisinde, Rus Avangardı’nın siyasi arka planının katmanlarını, kaynak teşkil edecek bir çerçevede sunarak akademik misyonunu yerine getirmeyi amaçlıyor. Sergide, dönem boyunca faaliyet gösteren ve sanatı hayatın her alanına yaymayı hedefleyen sanatçı ve okullar, resim, tasarım, edebiyat, film ve tiyatro alanlarındaki zengin üretkenlikleriyle temsil ediliyorlar.

Sergi süresince düzenlenecek film gösterimleri, müzik dinletileri, edebiyat etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalarıyla Rus Avangardı’nın farklı disiplinlerdeki üretimi derinlemesine ele alınacak. Rus Avangardı’nın uluslararası uzmanlarının metinlerinin yer alacağı katalog da sergiye eşlik edecek.