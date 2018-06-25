Yemek tutkunları için en popüler şehirler

25 Haziran 2018

Hotels.com için Mart 2018 tarihinde One Poll tarafından 29 ülkeden 9 bin katılımcı ile gerçekleştirilen Lezzetli Seyahatler raporuna göre yemek tutkunları için dünya üzerindeki en popüler şehirler listesinin ilk sıralarında Paris (yüzde 27), Tokyo (yüzde 23) ve Roma (yüzde 22) yer alıyor.

Y kuşağının yarısından çoğu (yüzde 61), nerede tatil yapacaklarına karar verirken, gidecekleri yerin mutfağının en büyük etken olduğunu kabul ediyor ve onlar için barlar ve gece kulüpleri (yüzde 15), güzel kumsallar (yüzde 45) ve alışveriş merkezleri (yüzde 12) pek de iştah açıcı görünmüyor. Genç kuşak tatilde artık plaja gitmekten (yüzde 40) ve açık mekânları keşfetmektense (yüzde 43); gittikleri yerlerin yerel yemek ve lezzetlerini tatmaya (yüzde 54) daha fazla odaklanmış durumda. Y kuşağı seyahat tutkunlarının bir haftalık tatillerinde çektikleri ortalama 149 fotoğrafın neredeyse dörtte biri yemek fotoğraflarından oluşuyor.

Hotels.com araştırması, Y kuşağının sosyal medyada en çok paylaştığı yemeğin pizza (yüzde 39) olduğunu bunu da donut ve freakshake (yüzde 24) gibi tatlılar ve biftek/et (yüzde 23) yemeklerinin takip ettiğini söylüyor.

Lezzetli Seyahatler araştırması, aynı zamanda konunun artık beş yıldızlı yemek deneyiminden ibaret olmadığını da vurguluyor. Araştırma Y kuşağının Michelin yıldızlı restoranlardansa (yüzde 13) kitap veya dergilerde bahsi bile geçmeyen yerel mekânları (yüzde 15) bulmayı tercih ettiğini de gösteriyor. Yemek deneyimi, Y kuşağının seyahat listesinde o kadar öncelikli bir sırada ki; seyahat severlerin yüzde 45'i tatil ve seyahat anılarında en öne çıkan konunun yemek deneyimleri olduğunu söylüyor. Bunu, seyahat arkadaşlarıyla zaman geçirmek (yüzde 20) ve heyecan dolu bir adrenalin aktivitesi (yüzde 21) izliyor.

Lezzetli Seyahatleri oluşturan ‘leziz yemekler ve şehirler' konsepti kapsamında yemek sanatçısı Carl Warner da ‘Zirvedeki gurme destinasyonları' hayata taşıyan bir sanat eseri koleksiyonu yarattı. Fotoğraflanan her şehrin manzarası, her bir şehre ait ünlü lezzetlerle yeniden üretildi. Paris'in pazarları ve Eyfel Kulesi çikolata ve rokfor ile yeniden inşa edildi. Roma'nın Panteonu ve parke taşlı arka sokakları makarna, jambon ve parmesan ile canlandırıldı. Uzakdoğu'nun gözde şehri Tokyo için ise Warner, maki roll, zencefil ve shiitake mantarları ile Fuji Dağı'na bakan, sakin bir zen bahçesi ve çay seremonisi hazırladı.