1 kWh elektrik için 41 kuruş ödedik

29 Eylül 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak-haziran dönemine ait "elektrik ve doğalgaz fiyatları" bültenini yayımladı. Bültene göre, konutlarda 1 kWh elektrik için ilk altı ayda ortalama 41,3 kuruş ödendi.

Konutlarda, elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı 1000 kWh’in altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 41,3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15.000 kWh ve üstünde ise ortalama 41 kuruş ödedi.

Sanayide en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 31,5 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150.000 MWh üstündekiler ise ortalama 23 kuruş ödedi.

Doğalgaz için ödenen tutar

Konutlarda nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 522 m3 altında 1 m3 doğal gaz için ortalama 112 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 5.219 m3 ve üstünde ise ortalama 108,2 kuruş ödedi.

Sanayide nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26.094 m3 altında 1 m3 doğal gaz için ortalama 110,6 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104.376.000 m3 üstünde ise ortalama 87,4 kuruş ödedi.