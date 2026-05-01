1 Mayıs’ta işsizlik ve kayıt dışı çalışma gölgesinde küresel tablo

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok bölgesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında işçiler ve sendikalar meydanlarda bir araya gelirken ücretlerin artırılması, sosyal hakların güçlendirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleri öne çıkıyor.

Yapay zekanın iş gücü piyasasındaki daralmayı hızlandırdığı son yıllarda, işçiler mevcut işleri koruma konusunda daha fazla endişe duyarken işsizlik rakamları, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin önemli mesajlar veriyor.

Türkiye'de 8 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor

TÜİK verilerine göre mart ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bine gerilerken, DİSK-AR da geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 850 bine ulaştığını açıkladı. Çalışma çağındaki 66 milyon kişinin sadece 32,7 milyonu istihdamda yer alırken, bu çalışanların da yaklaşık 8 milyonunun kayıt dışı çalıştığı belirtiliyor.

Kayıt dışı çalışma özellikle kadınlarda, tarım sektöründe ve ücretsiz aile işçiliğinde yoğunlaşıyor. Tarımda her 10 çalışandan yaklaşık 8'i sigortasız çalışırken, toplam kayıt dışı çalışanların önemli bir kısmını ücretsiz aile işçiliği oluşturuyor.

En düşük işsizlik Singapur'da en yüksek Güney Afrika'da

Tradingeconomics verilerine göre de küresel işsizlik oranları da son yıllarda hızlı şekilde artıyor. Mart 2026 itibarıyla en düşük işsizlik oranı Singapur'da yüzde 2,1, Rusya'da yüzde 2,2 ve Meksika'da yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşirken, Japonya ve Güney Kore'de oran yüzde 2,7, İsviçre'de yüzde 3,1 olarak kaydedildi.

Suudi Arabistan'da yüzde 3,5, Hollanda'da yüzde 4, Avustralya ve ABD'de yüzde 4,3, Endonezya'da yüzde 4,85 ve İngiltere'de yüzde 4,9 olan işsizlik oranı orta seviyelerde kabul edilirken, Hindistan'da bu oran yüzde 5,1, İtalya'da yüzde 5,2, Çin'de yüzde 5,4 olarak açıklandı.

Daha yüksek işsizlik oranlarının görüldüğü ülkeler arasında Brezilya yüzde 6,1, Euro Bölgesi yüzde 6,2, Almanya yüzde 6,4, Kanada yüzde 6,7, Arjantin yüzde 7,5, Fransa yüzde 7,9 ve Türkiye yüzde 8,1 ile yer alırken en yüksek işsizlik oranları ise yüzde 10,83 iel İspanya ve yüzde 31,4 ile Güney Afrika'da görüldü.

Önceki dönemlerle karşılaştırıldığında İngiltere, İtalya, Türkiye ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranları mart ayında düşüş kaydedelerken, İspanya, Brezilya ve Hindistan'da yükseldi.