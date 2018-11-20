10 ayda 771 milyar liralık çek kesildi

20 Kasım 2018

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, ekim ayı çek raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu yılın ocak-ekim döneminde bankalara ibraz edilen 520 bin keşideciye ait 17 milyon çekin toplam tutarı 771 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 18 ve çek adedi yüzde 2 arttı, keşideci sayısı ise yüzde 2 azaldı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 43 bin keşideciye ait 426 bin adet çekin toplam tutarı 21 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 26 bin keşideciye ait toplam 3,6 milyar lira tutarındaki 85 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 50 ve çek adedi yüzde 12 arttı, keşideci sayısı yüzde 3 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan artarak yüzde 4,6, adet olarak da 1,9 puan artarak yüzde 3,9 oldu.

Rapora göre, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının, adedinin ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak kayıtlara geçti.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il ise yüzde 7,4 ile Osmaniye, yüzde 7,2 ile Mardin, yüzde 6,4 ile Bingöl, yüzde 6,1 ile Muş ve yüzde 5,6 ile Artvin olarak sıralandı.

Kaynak: AA