10 Ekim 2024 elektrik ihracat hacmi: 14 bin 64 megavatsaat

Dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 349 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 71 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, elektril üretiminde ilk sırada yüzde 25,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Türkiye, dün 14 bin 64 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 269 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.