Su kaynaklarının verimli kullanımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik yürürlüğe girdi.

Su kaynaklarının günün gelişen ve değişen şartları çerçevesinde korunması hedefiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, kentsel atık suda endüstriyel atık su kirliliği tespit edilerek, kirliliğin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Endüstriyel kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla belediye atık su arıtma tesisleri için ilave izleme zorunluluğu getirilecek.

Kurulu kapasitesi 5 bin metreküp/gün ve üzerinde olan kentsel atık su arıtma tesisleri çıkışında endüstriyel kirlilik parametreler de izlenecek. Limit değerleri aşan parametre/parametreler, kentsel atık su arıtma tesisinin deşarj standartları tablosuna eklenecek.

Endüstriyel atık su nedeniyle oluşan kirliliğin azaltılarak su kaynaklarının kalitesinin arttırılması amacıyla sektör bazlı mevcut atık su deşarj standartlarında Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresi yüzde 50’ye kadar kısıtlanacak.

2 bin nüfusun altındaki küçük yerleşim yerlerinden kaynaklı evsel atık suların bertarafı için yerel şartlar dikkate alınarak daha sürdürülebilir alternatifler üretilebilecek.

Maden sahalarında kendiliğinden çıkan suların alıcı ortama deşarjına ilişkin teknik detaylar da yönetmelikle belirlendi.

Arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak

Düzenlemeyle arıtma çamurunun ekonomiye kazandırılması da hedeflendi.

Arıtma çamurunun plansız yönetiminin engellenmesi ve katma değer sağlayan kaynak olarak yönetimine hukuki zemin kazandırmak amacıyla işletmeler Arıtma Çamuru Yönetim Planı hazırlanmak zorunda olacak.

Göllerdeki çamur kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla dip tarama çalışmalarına standart getirilecek.

“10 yıl içinde küresel su kıtlığı yaşanabilir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Böyle giderse çok uzak değil, 10 yıl içinde küresel su kıtlığı yaşanabilir. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğimizi bu çerçevede günümüz şartlarına göre düzenledik. Resmi Gazete'de yayımlandı."