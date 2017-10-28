10 yılda 18 milyar TL trafik cezası kesildi

28 Ekim 2017

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, trafik denetimlerinde geçici olarak el konulan ehliyet sayıları ile kesilen para cezaları ve miktarları hakkında bilgi verdi.

Ilıcalı'nın verdiği bilgiye göre, ülke genelinde 3 bin 500 sürücü kursu faaliyet gösteriyor, bu kurslarda yaklaşık 40 bin eğitimci görev yapıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi ehliyet almak için başvuru yapıyor ancak 1 milyon 200 bin kişi ehliyet alabiliyor.

Son 10 yılda alkollü araç kullanan toplam 1 milyon 197 bin sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. 5 bin 484 sürücünün 5 kez hız limitini aşmadan, 122 bin sürücünün de 100 ceza puanını aşmadan dolayı ehliyeti geçici olarak alındı.

Son 10 yıla bakıldığında, "alkollü araç kullanımından" dolayı sürücü belgesine en çok el konulan yıl 139 bin kez ile 2010 yılı oldu. "5 kez hız limitini aşma" nedeniyle en çok ehliyet alınan yıl bin 827 ile 2008 yılı olurken, 2010 yılı 21 bin ile en çok "100 ceza puanı aşıldığı" için geçici olarak ehliyet alınan yıl olarak gerçekleşti.

18 milyar lira trafik cezası kesildi

Son 10 yılda toplam 18 milyar 1 milyon 281 bin liralık, 105 milyon 320 bin adet trafik cezası kesildi. Trafik cezası kesilen 1 milyon 597 bin sürücü savcılık veya mülki amire sevkedilirken, toplam 7 milyon 845 bin araç da trafikten men edildi.

13 milyon 618 bin adet ile 2014 yılı en çok ceza makbuzu kesilen yıl olurken; 2016 yılı, 3 milyar 233 milyon 363 bin lira ile en çok para cezası kesilen yıl olarak gerçekleşti.

Kazaların yarıya yakını aşırı hızdan

Sürücü kaynaklı ölümlü ve yaralanmalı kazalara bakıldığı zaman; bu kazaların yarıya yakını aşırı hızdan kaynaklanıyor. Trafik kazalarının yüzde 43'ü aşırı hızdan, yüzde 15'i hatalı sollamadan, yüzde 2,73'ü kırmızı ışık ihlalinden, yüzde 2,53'ü ters yöne girmekten, yüzde 1,36'sı da alkollü araç kullanmaktan meydana geliyor.

Bu arada Türkiye'de Temmuz 2017 yılı itibarıyla sürücü sayısı 28 milyon 740 bin 383, motorlu araç sayısı ise 21 milyon 763 bin 103 olarak belirlendi. Bu yıl 2010 yılı ile karşılaştırıldığında, bin kişiye düşen araç sayısı yüzde 10, sürücü sayısı ise yüzde 33 oranında arttı.

Kaynak: AA