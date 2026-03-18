106 yıllık dev outdoor markası için yolun sonu: 200’e yakın mağazayı kapatma kararı aldı

ABD ve Kanada genelinde faaliyet gösteren köklü outdoor giyim markası Eddie Bauer yaklaşık 200 mağazasının kapanması bekleniyor.

Şirketin Kuzey Amerika’daki mağaza operasyonlarını yürüten yapı, Chapter 11 kapsamında yürütülen yeniden yapılandırma sürecinde alıcı bulamayınca tasfiye sürecine geçti. Mahkeme belgelerine göre mağazalarda başlatılan kapanış indirimlerinin 30 Nisan’dan önce tamamlanması planlanıyor.

Eddie Bauer, toplamda 40 ABD eyaleti ve 6 Kanada bölgesine yayılan mağaza ağı, yaklaşık 2 bin 200 kişiye istihdam sağlıyordu. Ancak planlanan satış ihalesine yeterli teklif gelmemesi, sürecin kapanışla sonuçlanmasına neden oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, daha iyi bir teklif gelmediği sürece tüm fiziksel mağazalarda tasfiye satışlarının devam edeceği belirtildi.

Öte yandan yaklaşık 174 mağazaya ait kira sözleşmesinin de satışa çıkarıldığı ve bu portföyün perakende sektörü için “nadir bir fırsat” olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Artan borç yükü ve düşen satışların etkisiyle iflas başvurusunda bulunan Eddie Bauer şirketinin bu süreci, markanın üretim, e-ticaret ve toptan satış faaliyetlerini kapsamıyor. Marka, Kuzey Amerika dışındaki operasyonlarına ise devam ediyor.

1920 yılında kurulan ve 106 yıllık geçmişe sahip marka, özellikle dayanıklı outdoor ürünleriyle küresel ölçekte tanınıyordu.