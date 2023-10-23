12. Kalkınma Planı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri başladı

Komisyon, 12. Kalkınma Planı'nı görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, kalkınma planlarının TBMM'deki görüşme usullerinin kanunla belirlendiğini ifade ederek, Yılmaz'ın, geçen hafta Kalkınma Planı'nı Komisyona sunduğunu, ardından ara verdiklerini anımsattı.

Bugün Plan'ın birinci bölümünün, yarın ise ikinci bölümünün görüşüleceğini belirten Muş, komisyon üyelerinin önergeleri olması durumunda divana iletilmesi gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Kalkınma Planı'nda Türkiye ekonomisine ilişkin uzun vadeli hedeflerin yer aldığını dile getirerek, buna ilişkin dokümanların kendilerine iletilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nda, uzun zamanlı bir perspektifin de ortaya konulduğunu ve bunun 2053 perspektifi olduğunu söyledi.

Bu konuda ilk defa detaylı bir yaklaşımın ortaya konulduğuna işaret eden Yılmaz, "Size dağıttığımız dokümanın dışında ayrı bir doküman söz konusu değil. Uzun vadeli perspektifler, çok detaylı dokümanlar olmaz malumunuz olduğu üzere. Daha çok geleceğe dönük yol gösterici, ışık tutucu dokümanlardır. Bunlarda daha çok dünyada küresel eğilimler dikkate alınarak bir çerçeve çizilir ve çok makro hedefler ve iddialar ortaya konulur. Bu çerçevede bir hazırlık yapılmış ve mevcut dokümana derç edilmiştir." diye konuştu.

CHP'li Türeli'nin 2053 hedeflerinin inanılırlığı açısından bunların temel varsayımlarına ve ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtmesi üzerine de Cevdet Yılmaz, bunun arkasında birtakım model çalışmaları yapıldığını ancak bir dokümana dönüşmediğini bildirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, elbette birtakım varsayımlarla, büyüme tahminleriyle, dünyanın ve Türkiye'nin büyümesine ilişkin varsayımlarla, teknik analizlerle birtakım sonuçlar elde etmiş durumda. Çok uzun vadeli tahminler yapılırken, çok detaylara girmek mümkün değil. Bu rakamların arkasında, ilk dönemlerde daha hızlı bir büyüme, giderek olgunlaştıkça büyüme hızının gelişmiş ülkelere benzer bir şekilde biraz daha yavaşlaması şeklinde bir varsayım var."

Komisyonda milletvekilleri, plana ilişkin eleştirilerini ve değerlendirmelerini dile getiriyor.