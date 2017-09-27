130 maddelik torba kanun tasarısı Meclis'te

27 Eylül 2017

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla, Telgraf ve Telefon Kanunu'nda değişiklik yapılarak; hazine payı, evrensel hizmet katkı payı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun masraflarına katkı payı uygulamasında tereddütlere ve ihtilaflara neden olan hususları çözüme kavuşturacak yeni bir sistem kurulacak.

İmtiyaz sözleşmeleri kapsamında yetkilendirilen işletmecilerin ödemekle yükümlü olduğu kurum masraflarına katkı payının matrahı, işletmecilerin yıllık net satışları olarak belirlenecek.

Buna göre, kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak ulusal çapta, kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere; imtiyaz sözleşmeleri veya yetkilendirilen işletmeciler, aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödeyecek.

Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmeciler, aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödemede bulunacak.

Kurum tarafından hava taşıtlarında GSM veya IMT-2000/UMTS standartlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler de söz konusu hizmet kapsamındaki aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödeyecek.

Hazine payının süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, payın bir katı tutarında cezai şart uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, kurum masraflarına katkı payı tutarları ile bunlara bağlı gecikme faizi ile ilgili olarak; uluslararası tahkim de dahil her türlü yargı organında açılacak davalarda husumet münhasıran kuruma yöneltilecek.

Tasarıyla, Telgraf ve Telefon Kanunu'na geçici madde eklenerek; elektronik haberleşme sektöründe yaşanan ihtilafların giderilmesi ve kamu alacağının bir an önce tahsili amaçlanıyor.

Köy Kanunu'na göre satışı yapılan taşınmazlarla ilgili olarak, belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine, binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilecek. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerinin binayı yapmaması veya taksitleri ödememesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilecek.

"Terk edilmiş gemiler" sorunu gideriliyor

Tasarıyla, "terk edilmiş gemiler" ya da sahibi belli olsa bile "üzerinde takyidat bulunan terkedilmiş gemiler" sorunu gideriliyor.

Buna göre, liman başkanlığı idari sorumluluk sahasında can, mal, çevresel risk taşıyan, seyir ve seferin selametine engel olabilecek vaziyette karaya oturan, yan batık, batık, terk edilmiş veya atıl halde bulunan gemileri ve eşyasını çıkaracak ya da bulunduğu yerden kaldıracak. Bu süre 45 günden fazla olamayacak.

Belirlenen müddet, gemi yabancı bayraklı ise geminin sicile kayıtlı olduğu devletin ilgili makamlarına, donatana ve kaptana bildirilecek; bu kişilerin adresleri bilinmiyorsa herhangi bir uluslararası denizcilik bülteninde ilan edilecek. Gemi Türk bayraklı ise donatan veya kaptana bildirilecek. Bu kişilerin adresleri bilinmiyorsa yurt düzeyinde dağıtımı yapılan ve tirajı 100 binin üzerinde olan gazetede ilan edilecek.

Tayin edilen süre içinde, bildirimde bulunulanlara ulaşılamaması veya ulaşılsa dahi ilgililer tarafından geminin çıkarılmasından ya da bulunduğu yerden kaldırılmasından imtina edilmesi halinde; liman başkanı, gemi ve eşyasını çıkarmaya, çıkarttırmaya, kaldırmaya, kaldırtmaya, imha ettirmeye, satmaya ve sattırmaya yetkili olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşüyle; Atatürk Orman Çiftlik Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolle, çiftlikteki hayvanat bahçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine tesis edilen kullanma hakkı süresi 10 yıldan 30 yıla çıkarılacak.

Tasarıyla, CD, DVD, ses kaseti gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı imal ve ithal eden kişilerden, yüzde 3'ü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranlar çerçevesinde yapılan kesintilerin aktarılacağı kurumda değişiklik yapılacak.

Mevcut düzenlemede, kesintilerin dörtte biri genel bütçeye, dörtte üçü ise Kültür ve Turizm Bakanlığında oluşturulan özel hesaba aktarılacak. Tasarıyla, Hazine birliğini gerçekleştirmek amacıyla tüm gelir ve giderlerin bütçede yer almasını sağlamak, bütçe dışı harcama alanlarını sınırlandırmak amacıyla özel hesap uygulaması sonlandırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bundan sonra kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi çalışmalarını kendi bütçesinden karşılayacak.

Maliye Bakanı, bazı ödeme ve işlemlerde; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması, yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarının tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Kamu alacaklarının yurtdışında bulunan vatandaşlar veya yabancı uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankalar, katlanacağı giderler için komisyon alabilecek.

Tasarıyla, konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı farklı olan özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenecek.

Şans oyunlarında vergi artıyor

Tasarıyla, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, bayiliklere ilişkin ibareler madde metninden çıkarılıyor. Böylece bayiliklerin verilmesine ilişkin tereddütlerin giderilmesi amaçlanıyor. Bayilik verme işlemlerinin tamamı veya bir kısmı başbayi tarafından gerçekleştirilebilecek.

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan yüzde 10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.

Tasarıyla, tam mükellef kurumların ilgili hesap dönemlerinde elde ettikleri kurum kazançlarından kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan dağıtılabilir karlarının sermayeye eklenmesi teşvik ediliyor ve kurumların mali yapılarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranı, yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanacak.

Tasarıyla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 TL'nin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde ekleniyor.

Gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretlinin gerekse net ücreti bin 404 TL'nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri bin 404 TL'ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Vergi mükellefinin işyeri adresinde bulunamaması halinde MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresine gidilecek.

Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilecek ve bu durum, muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konularak tespit edilecek.

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa, sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilecek. Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren pusula kapıya yapıştırılacak. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılacak.

Tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresi bulunmaması hali ekleniyor.

Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla; mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınması ve vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi, ayrıca kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Mükellef adresini bildirmeyebilecek

Tasarıyla, mükelleflerin ikametgah adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kaldırılacak.

Tasarıyla, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğretim yurtlarında barınan öğrenciler ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda barınan öğrenciler ayrıştırılarak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için, kuruma ait yurtlardaki öğrencilerin barınmalarının önündeki süre kısıtlaması kaldırılacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na eklenen hükümle; taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan değerler taşıt değeri olarak tanımlanacak.

Tasarıyla; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 10'unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı yüzde 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kaynak: Reuters