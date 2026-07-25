139 yıllık pil devi Varta iflas başvurusunda bulundu!

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Dünyanın en bilinen pil markalarından Varta, uzun süredir devam eden finansal sorunların ardından Almanya'da iflas koruma sürecini başlattı. 139 yıllık Alman şirketi, mahkemeden geçici öz yönetim modeli kapsamında yeniden yapılandırma talep ederken, faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini duyurdu. Sürecin yalnızca ana şirketi değil, üç bağlı şirketi daha kapsadığı açıklandı.

Dört şirket için iflas başvurusu yapıldı

Almanya'nın Stuttgart kentindeki yerel mahkemeye yapılan başvurular; Varta AG, Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH ve Varta Storage GmbH şirketlerini kapsıyor. Mahkemenin vereceği karar, şirketin yeniden yapılanma sürecinin geleceğini belirleyecek.

Üretim tamamen durmayacak

Varta, iflas başvurusunun faaliyetlerin sona ereceği anlamına gelmediğini vurguladı. Şirket, mahkeme gözetiminde yürütülecek geçici öz yönetim modeliyle borçlarını yeniden yapılandırmayı ve operasyonlarını sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyor.

Şirket yönetimi görevine devam ederken, çalışanların maaşlarının da ödenmeye devam edeceği belirtildi.

Ev tipi pil üretimi kapsam dışı bırakıldı

Varta'nın en kârlı faaliyet alanlarından biri olan ev tipi pil üretimi, iflas sürecinin dışında tutuldu. Şirket, Varta Consumer Batteries biriminin hukuki, operasyonel ve mali açıdan diğer iştiraklerden bağımsız faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Alman basınında yer alan bilgilere göre Deutsche Bank ve bazı yatırım fonları bu birimi devralmayı değerlendirirken, büyük hissedarlardan Michael Tojner'in ise mikro pil faaliyetlerine ilgi gösterdiği ifade edildi.

Apple'ın tedarik tercihi krizi büyüttü

Şirket, yaşadığı mali sıkıntının nedenleri arasında küresel talepteki daralma, döviz kuru etkisi ve önemli bir müşterisini kaybetmesini gösterdi.

Haberde söz konusu müşterinin Apple olduğu belirtilirken, teknoloji devinin AirPods kulaklıklarında kullanılan CoinPower şarj edilebilir düğme pillerini gelecekte Çin'den tedarik etmeyi planlamasının Varta'nın üretimini olumsuz etkilediği aktarıldı.

Varta ayrıca mayıs ayında Nördlingen tesisindeki üretimi durduracağını ve yaklaşık 350 kişilik istihdam azaltımına gideceğini açıklamıştı.

1887 yılında Almanya'nın Hagen kentinde kurulan Varta, Avrupa'nın en köklü pil ve batarya üreticileri arasında yer alıyor. Ev tipi pillerden işitme cihazı pillerine, enerji depolama sistemlerinden otomotiv bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren şirket yaklaşık 3 bin 260 kişiye istihdam sağlıyor.