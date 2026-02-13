1.4 milyon sağlık çalışanına yüzde 3.3 zam

İngiltere’de sağlık çalışanlarının maaşlarına yönelik uzun süredir beklenen zam kararı açıklandı. Hükümet, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesinde görev yapan 1,4 milyondan fazla çalışanın maaşına Nisan ayından itibaren yüzde 3,3 oranında artış yapılacağını duyurdu.

Yetkililer bu artışın reel bir maaş iyileştirmesi anlamına geldiğini belirtirken, sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar zam oranını eleştirdi.

Nisan ayında maaşlara yansıyacak

Sağlık Bakanı Wes Streeting, maaş artışının Nisan ayından itibaren yürürlüğe gireceğini ve sağlık çalışanlarının maaşlarına doğrudan yansıyacağını açıkladı.

Streeting, yapılan artışın İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin 2026-2027 dönemi için öngördüğü yüzde 2,2 enflasyon tahmininin üzerinde olduğunu, bu nedenle çalışanlar için reel maaş artışı anlamına geldiğini ifade etti.

6 yıldır ilk kez zamanında uygulanacak

Bu zam, aynı zamanda son altı yıldır ilk kez maaş artışlarının zamanında uygulanacağı bir dönem olacak.

Streeting, maaş düzenlemelerinin gecikmesi nedeniyle sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirtti.

Ancak sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar, zam oranının beklentilerin altında kaldığını savundu.

Unison sağlık birimi başkanı Helga Pile, kararla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

“Zaten yoğun baskı altında çalışan NHS personeli, enflasyonun altında kalan bir maaş artışı nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayacak.”

Sendikalar, özellikle son yıllarda artan yaşam maliyetleri karşısında daha yüksek oranlı maaş artışı talep ediyordu.

İngiltere'de sağlık çalışanları ne kadar maaş alıyor?

İngiltere’nin Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesinde çalışan sağlık personelinin maaşları görev, deneyim ve sorumluluk düzeyine göre değişiyor.

2025-2026 dönemi itibarıyla NHS çalışanlarının yıllık maaşları yaklaşık 22-126 bin sterlin (1.3-7.5 milyon TL) arasında değişiyor.

Pratisyen hekimlerin yıllık geliri ortalama 68-110 bin sterlin (4.1-6.5 milyon TL) seviyesinde bulunurken, uzman doktorların maaşı 93-126 bin sterline (5.6-7.5 milyon TL) kadar çıkabiliyor.

Yeni mezun hemşireler yılda yaklaşık 30 bin sterlin (1.8 milyon TL) ile göreve başlıyor.

Deneyimli hemşirelerin maaşı ise 37-52 bin sterlin (2.2-3-1 milyon TL) arasında değişiyor.