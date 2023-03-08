14 ülkeye yazılım ihraç ediyor

Gaziantep’te dünyaya gelen NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, üniversitede bilişim teknolojileri ve işletme bölümlerini okurken çalışma hayatına atılıp birçok projede yer aldı.

Mezun olduktan sonra kendi işletmesini kuran Kurt, Nlksoft markasıyla, e-Ticaret ve e-İhracat, e-Dönüşüm Süreçleri, Nlkpay markasıyla Online Tahsilat Sistemleri, SmartBin markasıyla Akıllı Kiosk Sistemleri ve Akıllı Çöp Kutuları ve Nlklife markasıyla da Akıllı Tarım projeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Kadın girişimciye özel indirim

“İşini aşkla yapıyorsan yaşam misyonunun içindesin” anlayışıyla, Nlksoft’u ulusal bir marka haline getirmek için çıktığı yolda 2018 yılı itibarıyla bayilik ağını oluşturma kararı alan ve bunu hayata geçiren Kurt, sadece Türkiye ile kalmayıp üniversite yıllarında amaçlamış olduğu yurt dışına yazılım ihracat düşüncesini de gerçekleştirdi.

Kurt, Nlksoft markasıyla başta ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere 14 ülkeye yazılım satmaya başladı. Nlksoft olarak ana hedeflerinin akıllı tarım, ev güvenlik sistemleri ve topraksız tarım üzerine Ar-Ge faaliyetleri yürütmek olduğunu kaydeden Nalan Kurt “Bu faaliyetlerle birlikte ürünlerin seri üretimlerini de sağlamak için yola çıktık.

Orta vadede Ar-Ge faaliyetlerini tamamlamayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise akıllı çözümlerimizin seri üretimine geçmek ve bu çözümlerin seri satışına başlamak var. Aynı zamanda ürettiğimiz bütün yazılım ve cihazları dünya pazarında bilinen bir marka haline getirmek ve yazılım ihracatımızı tüm dünyaya yaymak uzun vade hedeflerimiz içindedir” şeklinde konuştu.

6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ili etkileyen büyük depremler sonrası bölgede ekibiyle birlikte sahaya indiğine dikkat çeken Kurt, “Acil ihtiyaçların belirlenerek depremzedelerin yaralarının sarılmasında aktif rol almaya çalıştık.

Bu süreç ancak dayanışmayla ve çok çalışarak atlatılabilir. ‘Şimdi Daha Çok Çalışmalıyız’ sloganıyla firmamızda bizlerde yazılım faaliyetlerine de hız kesmeden devam edeceğiz. Ayrıca ürünlerimizi tercih etmek isteyen kadın girişimcilere özel indirimler başta olmak üzere artı avantajlar sunuyoruz” dedi.