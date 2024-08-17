16 Ağustos'ta Türkiye'de 1,13 milyon megavatsaat elektrik üretildi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 485 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 432 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün, günlük bazda 1 milyon 139 bin 185 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 142 bin 999 megavatsaat oldu.

Türkiye, dün 13 bin 674 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 521 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.