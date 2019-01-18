16 saatte bir şirket iflas etti, 4 dakikada bir yönetici değişti
Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, geçen yılın 10 aylık döneminde 16 saatte bir şirketin iflas ettiğini, her 4 dakikada bir yönetici değişiminin yaşandığını söyledi. (Ece Ceyhun)
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