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16 saatte bir şirket iflas etti, 4 dakikada bir yönetici değişti

Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, geçen yılın 10 aylık döneminde 16 saatte bir şirketin iflas ettiğini, her 4 dakikada bir yönetici değişiminin yaşandığını söyledi. (Ece Ceyhun)

16 saatte bir şirket iflas etti, 4 dakikada bir yönetici değişti
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