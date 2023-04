16 sentlik alımla 417 milyar euroluk imparatorluk kurdu

Takip Et

Emre ERGÜL

Fransızlar, 74 yaşındaki Bernard Arnault’u farklı lakaplarla anıyor: “Lüksün babası,” “Logoların kralı,” “Fransız Trump…” En kullanılan lakabı ise “Kaşmir paltolu kurt.” 4 Nisan itibarıyla Arnauld artık yeni bir isimle anılacak: “Dünyanın en zengin insanı.”

Lüks markaların çatı şirketi olan Louis Vuitton-Möet Hennessy’nin (LVMH) sahibi olan Arnault, 211 milyar dolarlık şahsi servetiyle Elon Musk’ı Amerikan iş dergisi Forbes’un Milyarderler Listesi’nde zirveden indirdi. İşte herkesin “Kim bu adam?” diye merak ettiği Arnault’un hikayesi: 5 Mart 1949’da Fransa’nın Belçika sınırına yakın Roubaix kasabasında doğdu.

“Altın kaşık”- la doğanlardandı. Babası, kayınpederinden devraldığı inşaat şirketinin sahibiydi. Piyano dersleriyle geçen çocukluk yıllarında lüksle tanıştı. “Dior” markasının hayranı olan annesi, “Diorissimo” marka parfüm kullanıyordu.

Ecole Polytechnique’den mezun olduktan sonra babasının inşaat şirketine mühendis olarak girdi; 25 yaşında da 1000 çalışanlı şirketin başına geçti. 1980’lerin başında yükselen Fransız Solu, “Zengine daha yüksek vergi” sloganıyla seçimleri aldı. İşte bu yıllarda Arnault, aile şirketinin vizyonunu ABD’ye çevirdi; Amerika’da ev yatırımları yapıyordu.

Ancak Arnault, taşındığı New York’ta gördüğü yeni iş modeli “management buy out”u çok sevdi. O da şirket alım satımlarından milyon dolar kazanmayı hedefleyecekti… Ve yıl 1984…

Daha 35 yaşını bitirmemiş olan Arnault, Fransız Boussac şirketini 1 Fransız frank (16 sent) bedel, borçları ve 80 milyon dolar yatırım vaadiyle satın aldı. Aslında hedef Boussac değil, şirketin o dönemde can çekişen lüks markası Dior’du! Arnault çocukluğundan bildiği Dior’un önemini New York’ta bir kez daha anlamıştı: “1970’lerde bindiğim bir taksinin şoförüne ‘Fransa hakkında ne biliyosun?’ diye sormuştum.

Cumhurbaşkanı’nı tanımıyordu, ama Dior’u biliyordu.” “Kaşmir paltolu kurt,” daha sonra kendisini Fransa’da biraz “sevimsiz” gösteren birkaç operasyon yaptı: 8 bin kişiyi kovdu, Boussac’ı küçülttü. Ardından Dior dışında Boussac’ın tüm markalarını satıp 500 milyon dolar kâr etti.

Dönemin Fransız aristokrasisinde de önemli gelişmeler yaşanıyordu. 1854’te kurulan Louis Vuitton, 1980’lerin sonunda 1 milyar dolar ciroya ulaşmıştı. Bir diğer lüks marka Möet Chandon da Hennessy ailesiyle birleşmiş, yeni şirket de 1 milyar dolar ciroyu görmüştü. Vuitton, Möet, Chandon ve Hennessy Aileleri birleşme kararı aldı ve LVMH ortaya çıktı.

Ancak kısa sürede şirket içinde yönetim kavgası çıkınca Dior’un sahibi Arnault’a gün doğdu. Arnault 1.5 milyar dolara yüzde 25 hissesini aldığı LVMH’ye giriş yaptı. Ve ardından kendi deyimiyle “her fırsatı değerlendirerek” hisse payı 3-5, 3-5 artırıp çoğunluk hissedarı oldu.

Arnault’un LVMH’si bugün dünyaca ünlü 75 lüks markanın sahibi olan dev bir şirket… “1 numara olmayı hep sevdim” diyen Arnault’un yakınları onun iş hayatı sırlarını şöyle anlatıyor: “Hayır denmesinden nefret eder! Her cumartesi sabah, markalarının dükkanlarını dolaşır. Kendisinin ve başkalarının şirket hisselerini takip edip, notlar alır.

1 yılda 79.2 milyar euroluk rekor lüks satışı yaptı

Bernard Arnault’un en büyük iş mottosu “Lüks hep para kazandırır”dı. Rakamlar da bunu gösteriyor. LVMH geçen yıl 79.2 milyar euroluk rekor satış yaptı. Hisseleri son 3 yılda yüzde 150 artan şirketin bugünkü değeri 417.15 milyar euro. “Lüksün babası,” LVMH’yi de tam bir aile şirketine çevirdi.

Kızı Delphine, ocak ayından bu yana Dior’un yeni CEO’su. Erkek kardeşi Antoine ise gelecekte her şeyin başına geçmek için LVMH’nin her kademesinde “staj görüyor.” Diğer kardeşler, Alexandre Tiffany’nin, Frederic TAG Heuer, Jean ise Louis Vuitton saatlerinin başında.