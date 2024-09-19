1.63 çalışan 1 emekliye bakıyor: Kabul görmüş oran ne?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugünkü yazısında SGK’nın 2024 yılı ocak-haziran dönemine ait sosyal güvenlik istatistiklerini değerlendirdi. İstatistikleri inceleyen Doğan, dikkat çeken noktaları okurlarıyla paylaştı.

Noyan Doğan, prim ödeyenler ve maaş alanlar da dahil bu yılın ilk yarısında sosyal güvenlik kapsamı altında olan kişi sayısının 76 milyon 189 binin üzerine çıktığına dikkat çekti.

Noyan Doğan, yazısında şu bilgileri verdi:

“Yılbaşından hazirana kadarki geçen süre içinde ise sosyal güvenlik kapsamına giren kişi sayısı 310 bin artmış. Bu yılın haziran ayı itibarıyla sigortalı nüfus oranı yüzde 89 olmuş. Bu yılın ilk yarısında işçi, Bağ-Kur, memur olmak üzere toplam sigortalı sayısı 23 milyon 205 bini üzerine çıkmış. Buna göre sene başından hazirana kadar 184 bin 220 kişi sigorta kapsamına girerken, geçen senenin aynı dönemine göre sigortalı sayısı 385 bin 884 artmış.”

Sigortalı sayıları geçen yılın haziran ayı ile mukayese edildiğinde ortaya ilginç tablo çıktığını söyleyen Doğan, “Bir yılda memur ve Bağ-Kur’lular emekli olmuşlar” dedi.

Doğan ayrıca şu bilgileri aktardı:

“2024’ün haziran ayı itibarıyla toplam bağımlı sayısı 33.9 milyonu geçmiş durumda. Sene başından haziran ayına kadarki altı aylık sürede ise emekli olan 282 bin 166 kişiye emekli aylığı bağlanmış ve emekli aylığı alan kişi sayısı yılın ilk yarısında 11.7 milyonu geçmiş.”

“Demek ki, 1.63 çalışan, 1 emekliye bakıyor”

“Yine SGK’nın açıkladığı önemli bir veriyi daha paylaşayım. Bu yılın ilk yarısında bağımlıların sayısı 33.9 milyon, aktif sigortalı sayısı ise 25.4 milyon kişi. Ve sosyal güvenlik sisteminin tamamında aktif/pasif oranı, haziran ayı itibarıyla yüzde 1.63 olarak gerçekleşmiş ki, bu 2009 yılından bu yana en düşük oran. Aktif/pasif oranı ne demek? Çalışanlara aktif sigortalı; emekli, dul, yetim, malul sigortalılara pasif sigortalı deniliyor. Aktif/pasif oranı da kaç aktif çalışanın, kaç pasif çalışanı finanse ettiğini gösteriyor. Bir başka deyişle kaç aktif çalışan, kaç pasif çalışana bakıyor. İşte bu oran yüzde 1.63. Demek ki, 1.63 çalışan, 1 emekliye bakıyor.”

Kabul görmüş oranın 4 çalışanın 1 emekliyi finanse etmesi olduğunu belirten Doğan, 1980’lerde 3.3 çalışan bir emekliyi finanse ettiğini ifade etti.