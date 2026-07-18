17 günde 33 milyon ambalaj toplandı

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Türkiye'de geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi ilk sonuçlarını vermeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı verilere göre, uygulamanın başlamasının üzerinden yalnızca 17 gün geçmesine rağmen 33 milyonun üzerinde içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. Sisteme kayıt yaptıran vatandaş sayısı ise 2 milyonu geçti.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin çevre seferberliğinin büyüyerek devam ettiğini belirtti. Paylaşılan verilere göre, DOA sistemi kapsamında 17 günde toplam 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplandı. Bakan Kurum, "Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz." mesajını verdi.

En fazla geri dönüşüm İstanbul'da yapıldı

Depozito sisteminde en fazla ambalaj toplanan il 2 milyon 760 bin 802 adetle İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa takip etti. Böylece uygulamanın büyükşehirlerin yanı sıra Anadolu'da da yoğun ilgi gördüğü ortaya çıktı.