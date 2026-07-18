Fitch'ten Türkiye kararı

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Küresel piyasalarda yakından takip edilen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişikliğe gitmezken, görünümü "durağan" olarak korudu. Açıklamada, not kararını destekleyen güçlü yönlerin yanı sıra ekonomi için öngörülen büyüme, enflasyon ve rezerv beklentilerine de yer verildi.

Kredi notu neden korundu?

Fitch, Türkiye'nin düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapısı, benzer kredi notuna sahip ülkelere göre yüksek kişi başına gelir seviyesi, stres dönemlerinde dış finansmana erişimini sürdürebilmesi ve dayanıklı bankacılık sektörünü kredi notunu destekleyen başlıca unsurlar arasında gösterdi.

Büyüme beklentisi yükseldi

Kuruluş, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranını yaklaşık yüzde 4 olarak değerlendirdi.

Buna göre ekonominin 2026 yılında yüzde 2,8, 2027 yılında ise yüzde 4,4 büyümesi bekleniyor.

Enflasyon tahmini açıklandı

Fitch, haziran ayında yüzde 32 seviyesinde bulunan enflasyonun, yıl sonuna kadar yüzde 29,5'e gerilemesini öngördü.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde attığı sıkı para politikası adımlarının ve fonlama maliyetindeki artışın rezervlerde toparlanmayı desteklediği değerlendirmesinde bulunuldu.

Rezervler için 167 milyar dolar beklentisi

Raporda, brüt döviz rezervlerinin 2026 yılı sonunda 167 milyar dolara ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Fitch'e göre, dış finansman ihtiyacının kalıcı şekilde azalması, dış tamponların güçlenmesi ve enflasyondaki düşüşü destekleyen sıkı ekonomi politikalarının sürdürülmesi halinde Türkiye'nin kredi notunda ilerleyen dönemde yukarı yönlü revizyon yapılabileceği ifade edildi.