Telefon devi resmen çekiliyor! Artık satılmayacak

Akıllı telefon sektöründe dengeleri değiştirecek önemli bir karar açıklandı. OnePlus, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu. Mevcut kullanıcılar yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek olsa da, şirket bu pazarlarda yeni model piyasaya sürmeyecek.

OnePlus, 2025 yılında tanıtılan OnePlus 15 modelinin ardından Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarından çekileceğini resmen doğruladı. Şirket, bu bölgelerde yeni akıllı telefon satışını durduracak. Buna karşılık Çin ve Hindistan'daki faaliyetlerine ise şimdilik devam edecek. Ancak Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Hindistan'dan da 2027 yılında çıkılabileceği öne sürülüyor.

Tek çatı altında toplanacak

2021 yılından bu yana Oppo ile entegrasyon sürecini sürdüren OnePlus'ın bölgedeki tüm operasyonları artık Oppo markası tarafından yürütülecek. Böylece Oppo Grubu'nun stratejisi tek çatı altında toplanmış olacak. Oppo ise ABD'de kendi markasıyla da telefon satmayı planlamadığını açıkladı. Avrupa ise şirket için stratejik önemini korumaya devam edecek.

OxygenOS yerine ColorOS

Kararın ardından OnePlus cihazlarında önemli bir yazılım değişikliği de yaşanacak. Şirket, kullanıcıların garanti, satış sonrası destek ve güncelleme haklarının korunacağını belirtirken, OxygenOS arayüzünün yerini Oppo'nun geliştirdiği ColorOS'un alacağını duyurdu.

Zorlu piyasa koşulları etkiledi

OnePlus'ın bu adımı atmasında artan bellek maliyetleri, tedarik zincirindeki sorunlar ve küresel akıllı telefon satışlarındaki yavaşlama etkili oldu. Analistler ayrıca markanın yıllar içinde "uygun fiyatlı amiral gemisi" kimliğini kaybettiğini, fiyat artışları ve Oppo ile yakınlaşmasının rekabet gücünü zayıflattığını değerlendiriyor.