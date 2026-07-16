TCMB'nin faiz kararı öncesi beklenti ne yönde, ekonomistler ne öngörüyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Matriks Haber'in 33 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların 32'si politika faizinin yüzde 37'de korunacağını öngörürken, 1 ekonomist 300 baz puanlık indirimle faizin yüzde 34'e çekileceği tahmininde bulundu.

Buna göre, temmuz ayı için politika faizine ilişkin medyan beklenti yüzde 37, ortalama beklenti ise yüzde 36,91 olarak hesaplandı. Beklentiler yüzde 34 ile yüzde 37 arasında şekillendi.

Ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin gecelik borç alma faizini yüzde 35,50, borç verme faizini ise yüzde 40 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor.

İlk faiz indirimi beklentisi eylülde

İlk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentilerde medyan ve ortalama tahmin eylül ayına işaret etti. Faiz indirimi öngören ekonomistlerin beklentileri temmuz ayı ile yılın son çeyreği arasında değişirken, ilk adım için öne çıkan beklenti eylülde 100 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 36'ya çekilmesi oldu.

Yılın kalanında kaç faiz indirimi beklendiğine ilişkin soruyu yanıtlayan ekonomistlerin medyan beklentisi iki faiz indirimi yönünde oluştu. Katılımcıların 6'sı iki, 5'i üç, 1'i bir faiz indirimi beklerken, 2 ekonomist yılın kalanında herhangi bir faiz indirimi öngörmedi.

Faiz görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunan 10 ekonomistin 6'sı 2026 yılına ilişkin beklentilerinde yön değişikliği olmadığını belirtirken, 4'ü beklentilerinde değişikliğe gittiğini bildirdi.

Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 35

Ankete göre, 2026 yıl sonu politika faizi için medyan beklenti yüzde 35, ortalama beklenti ise yüzde 34,65 oldu. Tahminler yüzde 32,50 ile yüzde 37 arasında değişti.

12 ay sonrasına ilişkin medyan politika faizi beklentisi yüzde 30 olurken, 2027 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 27, ortalama beklenti ise yüzde 26,94 olarak hesaplandı.

Enflasyon beklentileri

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinde medyan yüzde 29, ortalama yüzde 29,29 seviyesinde gerçekleşti. Tahminler yüzde 28 ile yüzde 30 arasında dağıldı.

2027 yıl sonu enflasyon beklentisinde ise medyan yüzde 22, ortalama yüzde 21,83 olurken, beklentiler yüzde 15 ile yüzde 26 aralığında şekillendi.

TCMB, son üç Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Banka, bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.