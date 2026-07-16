Forbes'un en zengin göçmenler listesi açıklandı! Listede iki Türk girişimci yer aldı

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ABD'nin önde gelen ekonomi dergisi Forbes, ülkenin 250. kuruluş yılı kapsamında hazırladığı "America's Most Successful Immigrants" listesini yayımladı. Göçmen kökenli girişimcilerin ekonomik başarılarını öne çıkaran listede Türkiye doğumlu iki milyarder de yer aldı. Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya ile Sierra Nevada Corporation'ın sahibi Eren Özmen, küresel ölçekte elde ettikleri başarılarla listeye girmeyi başardı.

Hamdi Ulukaya zirvedeki isimlerden biri oldu

Erzincan doğumlu Hamdi Ulukaya, ABD'de kurduğu yoğurt markası Chobani ile dünyanın en başarılı girişimcileri arasında gösteriliyor. Yıllar içinde milyarlarca dolarlık bir gıda devine dönüşen şirketi sayesinde Ulukaya, Forbes'un hazırladığı göçmenler listesinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Eren Özmen uzay ve savunma sanayisindeki başarısıyla öne çıktı

Listede yer alan bir diğer Türk isim ise Sierra Nevada Corporation'ın sahibi Eren Özmen oldu. Türkiye'den ABD'ye göç ettikten sonra eşi Fatih Özmen ile birlikte şirketi küresel bir uzay ve savunma sanayi devine dönüştüren Özmen, Forbes'un en başarılı göçmen girişimcileri arasında gösterildi. Şirket, özellikle uzay teknolojileri ve savunma projeleriyle tanınıyor.