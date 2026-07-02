SpaceX hisselerinde sert geri çekilme: Elon Musk artık trilyoner değil

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SpaceX hisseleri, çarşamba günü öğleden sonraki işlemlerde yüzde 6,2 gerileyerek son üç işlem seansında kaydedilen yaklaşık yüzde 12'lik yükselişin ardından kâr satışlarının etkisiyle geri çekildi.

Hissedeki değer kaybının ardından şirketin en büyük hissedarı Elon Musk'ın net serveti de önemli ölçüde azaldı.

Musk'ın serveti 59 milyar dolar azaldı

SpaceX hisselerindeki düşüş sonrası Elon Musk'ın net serveti 59 milyar dolar gerileyerek 994,1 milyar dolara indi.

Musk'ın portföyünde 4,8 milyar adet SpaceX hissesi bulunurken, ayrıca hisse başına 8,40 dolar kullanım fiyatına sahip 350 milyon hisse opsiyonuna sahip olduğu belirtildi.

Servetindeki gerilemeye rağmen Musk, 292,7 milyar dolarlık serveti bulunan Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page ile 270 milyar dolarlık servete sahip Sergey Brin'in önünde yer alarak dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürdü.

Wedbush'tan SpaceX için 190 dolar hedefi

Tesla hisselerine yönelik uzun süredir olumlu değerlendirmeleriyle bilinen Wedbush Securities analisti Dan Ives, çarşamba günü SpaceX'i analiz kapsamına aldı.

Ives, SpaceX'i "teknoloji piyasasındaki en farklılaşmış varlıklardan biri" olarak nitelendirirken, şirket hisseleri için 190 dolarlık hedef fiyat belirledi.

"Hiper ölçekli şirkete dönüşme potansiyeli var"

Dan Ives, Elon Musk liderliğindeki SpaceX'in bağlantı hizmetleri, roket fırlatma faaliyetleri ve yapay zekâ altyapısı alanlarındaki büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Ives, şirketin bu alanlardaki yatırımları sayesinde gelecekte "büyük bir hiper ölçekli şirkete dönüşmek için güçlü bir konumda" olduğunu değerlendirdi.